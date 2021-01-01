تجديد عقد مودريتش .. هل أحسن ريال مدريد الاختيار؟

الكرواتي مستمر في العاصمة الإسبانية

العمر مجرد رقم، مقولة شهيرة تجد رواجاً في عالم الرياضة وكرة القدم بفضل تألق نجوم رغم تقدمهم في العمر، واستمرارهم في العطاء على أعلى المستويات، ولوكا مودريتش أحد هؤلاء.

النجم الكرواتي البالغ من العمر الآن 35 عاماً يعيش موسماً مميزاً مع ناديه، ويعد قطعة لا غنى عنها في تشكيل زين الدين زيدان الأساسي، خصوصاً بعد تحسن النتائج نسبياً الفترة الماضية.

حتى الآن أفضل لاعبي العالم قبل عامين لعب 21 مباراة بمجموع 1500 دقيقة، ورغم خطة زيدان في التدوير بينه وبين بقية لاعبي الوسط في مطلع الموسم، ولكن مع الوقت أصبح مودريتش لا يخرج من التشكيل الذي يبدأ اللقاءات.

قرار زيدان على ما يبدو شجع إدارة النادي الملكي لاتخاذ قرارها ومنح مودريتش عقداً جديداً لعام إضافي، ليستمر مع النادي حتى صيف 2022، وقتها سيكون على مشارف السابعة والثلاثين.

لم يحظ عديد اللاعبين بفرصة اللعب لهذا العمر المتقدم مع النادي الملكي، خصوصاً في السنوات الأخيرة، والآن مع تفضيل الرهان على الشباب وتشدده في تمديد عقود كبار السن، وحتى من ضمنهم القائد سيرخيو راموس، يبدو قرار التمديد لمودريتش شاذاً.

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يمكن تفسير قرار إدارة النادي الملكي بأنها حتى الآن لم تجد البديل، مارتين أوديجارد لم ينضج بعد، وفيديريكو فالفيردي رغم التألق نوعية مختلفة من لاعبي الوسط، وفي ظل ظل الصعوبات الاقتصادية والتركيز على تجديد ملعب "سانتياجو برنابيو" سيكون صعباً ضم أحد الأسماء الكبرى لارتفاع قيمتها السوقية.

زيدان هو الآخر يبدو أنه لعب دوراً في القرار، المدير الفني الفرنسي يثق بشدة في رجاله الأوفياء ولا يحب التغيير في عناصره الأساسية، وقد يكون طالب باستمرار نجمه في ظل استمراره في العطاء وعدم ظهور تأثير بالغ لسنه المتقدمة على أدائه في الملعب.

قرار النادي الملكي بتجديد عقد مودريتش يبدو وكأنه مخاطرة محسوبة، عام وحيد لن يضر في ظل خبرة اللاعب وإمكانياته المضمونة، وخلال تلك الفترة يمكنه أن يعد العدة لإيجاد بديل دون تسرع، آملاً أن تتحسن الظروف المادية وأن يتوفر لاعباً قادراً على يكون على نفس قيمة الكرواتي الذي كان أحد الجنود الأوفياء في السنوات الثمانية الماضية.