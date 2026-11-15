اتجاه لرحيل نجم أجنبي .. الهلال يضع شرطًا لاستمرار سالم الدوسري بعد توقعات انتقاله للنصر!

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لا يزال ملف سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غير واضح المعالم، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، فضلًا عن كثرة الإصابات، ومركزه الذي بات تحت قبضة اثنين من النجوم الأجانب، سواءً كريسنسيو سامرفيل أو جابرييل مارتينيلي.

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لا يزال ملف سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غير واضح المعالم، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، فضلًا عن كثرة الإصابات، ومركزه الذي بات تحت قبضة اثنين من النجوم الأجانب، سواءً كريسنسيو سامرفيل أو جابرييل مارتينيلي.

وكان مستقبل الدوسري، المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، محل نقاش كبير خلال الأيام الماضية، في ظل حديث الإعلامي سعود الصرامي عن عدم استبعاده فكرة انتقال قائد الهلال إلى النصر، مستدلًا بحديث سابق لصالح المطلق، بأنه حينما كان مشرفًا على القطاعات السنية بنادي النصر، كان سالم الدوسري يتدرب معه، كما أن والد اللاعب وأسرته يميلون إلى "فارس نجد".

شرط لاستمرار سالم الدوسري مع الهلال

وأفاد "الميدان الرياضي"، بأن سالم الدوسري يقترب من تجديد عقده مع الهلال، في ظل مناقشات دائرة داخل قلعة الزعيم، بشأن تجديد عقده، كونه يرغب في إنهاء مسيرته بقميص الهلال.

وفي حالة التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد سالم الدوسري، فمن المنتظر أن يحصل صاحب الـ35 عامًا، على راتب أقل من راتبه في العقد السابق، كما يتم التجديد لموسم واحد.

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رحيل نجم الهلال وتجديد عقود 3 لاعبين

وفي سياق آخر، توصلت إدارة الهلال إلى عدم تجديد عقد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، الذي ينتهي عقده في الصيف المُقبل، ليتأكد خوضه للموسم الأخير في قلعة الزعيم.

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في المقابل، تعمل إدارة الهلال على تجديد عقود ثلاثة لاعبين، في الفريق الأول، ما بين ناصر الدوسري وحسام تمبكتي ومحمد كنو، كملفات ذات أولوية من أجل الحسم في المرحلة المُقبلة.

سباق أفضل لاعب آسيوي

يأتي ذلك في إطار استعداد سالم الدوسري للسفر إلى كوالالمبور، من أجل حضور حفل جوائز الأفضل في آسيا لعام 2026، يوم الخميس المُقبل، حيث يخوض سباقًا شرسًا على جائزة أفضل لاعب، للمرة الثالثة في مسيرته، أمام كل من فراس البريكان، مهاجم الأهلي، وعلي رضا بيرانفاند، حارس مرمى تراكتور ومنتخب إيران.

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ويطمح سالم الدوسري نحو الفوز بالجائزة للمرة الثالثة، بعد عامي 2022 و2025، وهو إنجاز إن تحقق، فسيصبح قائد الهلال رسميًا، الأكثر تتويجًا بالجائزة منذ تأسيسها من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء في سياق موقع الاتحاد الآسيوي، بأن معايير ترشيح سالم الدوسري، تمثلت في زيادة رصيده من المشاركات في نهائيات كأس العالم إلى 9 مباريات خلال نسخة 2026، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر السعوديين مشاركة في تاريخ المونديال، فضلًا عن قيادته للهلال لموسم بلا هزيمة، مع الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة العاشرة، وبلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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عودة سالم الدوسري

وحرص طبيب الهلال، خوان خيمينيز، على طمأنة جماهير الزعيم، بأن سالم الدوسري بات جاهزًا للمشاركة في المباراة المُقبلة أمام نيفتشي الأوزبكي، بعد عودته للتدريبات الجماعية، إثر تعافيه من الآلام التي شعر بها في الركبة قبل فترة التوقف الدولي، ليصبح في انتظار الضوء الأخضر من مدربه سيموني إنزاجي، لخوض مباراة الـ23 نوفمبر، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب سالم الدوسري عن بداية موسم 2026-2027، بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد المشاركة في مونديال 2026، فيما شارك مع الهلال في 3 مباريات، بإجمالي 93 دقيقة، فيما سجل هدفًا في دوري النخبة الآسيوية.