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أبلغ جود بيلينجهام إدارة ريال مدريد، بحسب تقارير، بشرطين محددين يجب تلبيتهما قبل أن يلتزم بمستقبله طويل الأمد مع النادي. ويخوض لاعب منتخب إنجلترا محادثات لتجديد عقده رغم تبقي عدة سنوات في عقده الحالي، بعدما شهد مستواه تحسنًا كبيرًا منذ كأس العالم 2026.

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ريال مدريد يبدأ المحادثات وبيلينجهام يحدد شروطه

بدأ ريال مدريد مناقشات مع ممثلي بيلينجهام بشأن تحسين عقده، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2029. وبحسب أوك دياريو، يريد العملاق الإسباني مكافأة لاعب الوسط على مستواه القوي، لكنه حدد مطلبين واضحين قبل التوقيع.

أولًا، يريد بيلينجهام أن يكون ضمن شريحة الرواتب نفسها التي ينتمي إليها فينيسيوس جونيور . وتركزت المفاوضات الأولية على راتب يبدأ من نحو 22 مليون يورو سنويًا، مساويًا لما يتقاضاه اللاعب البرازيلي حاليًا، لكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا المبلغ وحده سيكفي للتوصل إلى اتفاق.

ضمانات رياضية وتأثير داخل غرفة الملابس

إلى جانب شروطه المالية، يسعى بيلينجهام للحصول على ضمانات ملموسة بشأن التوجه الرياضي للنادي. ويريد توضيحًا من الإدارة لرؤيتها طويلة الأمد، وضمانات ببقاء الفريق قادرًا على المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي كواليس فالديبيباس، تشعر إدارة النادي بسعادة بالغة إزاء أدائه داخل الملعب واحترافيته خارجه. ويقدّر مسؤولو النادي خصوصًا السرعة التي أتقن بها اللغة الإسبانية، ما مكّنه من التواصل بسهولة مع زملائه خلال المباريات وتحمّل مسؤولية أكبر داخل غرفة الملابس.

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تثبيت قوام الفريق الأساسي في برنابيو

تأتي مساعي ريال مدريد لتمديد ارتباط بيلينجهام بالنادي بعد خطوة حديثة للاحتفاظ بموهبة شابة أخرى مهمة، إذ وقّع أردا جولر تمديدًا جديدًا لعقده يبقيه في سانتياجو برنابيو حتى يونيو 2032. ويمثل الاحتفاظ بالدولي الإنجليزي الخطوة الكبيرة التالية في سعي النادي إلى بناء فريقه حول لاعبيه الأساسيين الذين أثبتوا قدراتهم للسنوات المقبلة.

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وازدادت قيمة بيلينجهام للفريق بعد التحسن الملحوظ في مستواه منذ كأس العالم. وقد تألق في دور صُمم ليناسبه تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مسجلًا خمسة أهداف ومقدمًا أربع تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

مفاوضات حاسمة تنتظر ريال مدريد

لا تزال المفاوضات جارية بين ممثلي بيلينجهام وإدارة ريال مدريد، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق نهائي. ورغم أن الاحتفاظ بلاعب الوسط يمثل أولوية واضحة للنادي، فإن سرعة إتمام الصفقة ستتوقف على تلبية توقعاته بشأن الراتب وتقديم خطة رياضية مقنعة.