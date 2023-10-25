نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

برشلونة بدأ المباراة بهدوء شديد، وسيطر على الملعب بشكل كامل، حتى تمكن فيران توريس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعد تسديدة من فيرمين لوبيز ارتطمت في العارضة وارتدت إلى توريس الذي سدد كرة قوية في المرمى.

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وقرر توريس رد الهدية سريعًا إلى لاعب الوسط الشاب، ليقدم له تمريرة حاسمة ساعدته في إضافة الهدف الثاني لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

وقرر برشلونة تهدئة نسقه في الشوط الثاني، من أجل الخروج من المباراة بأقل الخسائر الممكنة قبل أقل من 72 ساعة على مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

لكن ذلك الهدوء كلف فريق المدرب تشافي هيرنانديز غاليًا، حيث تمكن جيورجي سوداكوف من تقليص الفارق لصالح شاختار في الدقيقة 62، بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت المباراة على صفيح ساخن فيما تبقى من أحداثها، وسط محاولات من برشلونة لتعزيز التقدم، وهجمات مرتدة من لاعبي شاختار في محاولة لإدراك التعادل.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق بورتو البرتغالي فوزًا عريضًا خارج أرضه على رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 4-1، ليقترب خطوة هامة من مرافقة برشلونة إلى دور الستة عشر.

الفوز رفع رصيد بورتو إلى 6 نقاط في المركز الثاني، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب ترتيب المجموعة دون رصيد.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، تمكن نادي فينورد الهولندي من تحقيق فوز كبير على لاتسيو الإيطالي، وذلك لحساب منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل المكسيكي سانتي خيمينيز ثنائية لصالح فينورد، فيما تكفل لاعب الوسط الجزائري رامز زروقي بتسجيل الهدف الثالث، فيما سجل الإسباني المخضرم بيدرو هدف لاتسيو الوحيد.

ولحساب المجموعة الخامسة أيضًا، حصد نادي سلتيك الاسكتلندي نقطته الأولى في النسخة الحالية من دور المجموعات، بتعادل إيجابي مثير بنتيجة 2-2 مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبهذه النتيجة يتصدر فينورد ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي أتلتيكو مدريد ثانيًا برصيد 5 نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، حقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 32، قبل أن يستغل راندال كولو مواني تسديدة ارتدت من حارس ميلان ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 53، قبل أن يختتم الكوري لي كانج إن أهداف المباراة في الدقيقة 89.

فيما عاد بوروسيا دورتموند بالنقاط الكاملة من ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل يونايتد، بعدما تمكن النادي الألماني من تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله لاعب الوسط فيليكس نيمتشا.

وبذلك يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط، ويأتي بوروسيا دورتموند ثانيًا برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد نيوكاسل يونايتد الثالث، فيما يتذيل ميلان ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.

أما في المجموعة السابعة، فلم يجد مانشستر سيتي صعوبة تذكر في تخطي عقبة يانج بويز السويسري بنتيجة 3-1.

وسجل مانويل أكانجي هدفًا وأضاف إرلينج هالاند ثنائية، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

فيما حقق لايبزيج الألماني فوزًا ثمينًا على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1 أيضًا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد يانج بويز والنجم الأحمر عند نقطة واحدة، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.