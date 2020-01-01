تجاه لتأجيل لقاء الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم بسبب "كورونا"

"كورونا" يهدد الكثير من المنافسات الرياضية حول العالم

أشارت قناة "أبوظبي" الرياضية، اليوم الإثنين، إلى إمكانية تأجيل مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره الماليزي في تصفيات آسيا.

المنتخب الإماراتي من المفترض مواجهة نظيره الماليزي يوم الخميس 26 مارس المقبل، ولكن يهدد إقامته بسبب انتشار "فيروس كورونا".

وأكدت قناة "أبوظبي" الرياضية على إمكانية تأجيل اللقاء خوفًا على سلامة اللاعبين، بسبب انتشار الفيروس في أكثر من بلد مؤخرًا.

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وكان المنتخب الإماراتي حقق الفوز في لقاء الجولة الأولى على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، خارج الأراضي الإماراتية العام الماضي.

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وتلقى المنتخب الإماراتي هزيمتين في أخر جولتين أمام تايلاند وفيتنام على التوالي، حيث يسعى لتحقيق الفوز لتأمين مشواره في التصفيات المشتركة لآسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحتل الإمارات المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، من تحقيق فوزين وتلقي خسارتين خلال التصفيات المشتركة في آسيا.