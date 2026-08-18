تجاهله يوليان ناجلسمان في كأس العالم.. نجم المنتخب الألماني يوجه رسالة إلى المدرب يورجن كلوب!

على هامش مباراة فريقه إف سي برينتفورد الودية التي انتهت بفوز كبير 7-0 على أينتراخت فرانكفورت يوم السبت، أكد اللاعب الهجومي البالغ من العمر 24 عامًا طموحاته في أن يحجز أخيرًا مكانًا ثابتًا مع المنتخب الألماني.

"نعم بالتأكيد. أعتقد أن الأوراق أُعيد خلطها من جديد. الجميع يريد أن يُظهر نفسه، وأنا بالطبع أريد أن أعاود الهجوم من جديد"، قال شاده عندما سُئل عن إمكانية بداية جديدة تحت قيادة المدرب الألماني الجديد كلوب.

وأمام أينتراخت فرانكفورت، كان شاده اللاعب الأبرز في وقت سابق بتسجيله هدفين وصناعته لتمريرتين حاسمتين. ولم يحتج سوى دقيقتين فقط لتسجيل هدفه الأول، إذ استغل خطأً في دفاع فرانكفورت ليسدد الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف التقدم المبكر 1-0. وصنع شاده هدفي إيجور تياجو وكين لويس-بوتر، قبل أن يضع بنفسه اللمسة الأخيرة مجددًا بتسجيله الهدف السابع 7-0.

"أنا راضٍ بالطبع. كنت أتمنى لو سجلت ثلاثة أهداف بعد أن سجلت هدفين، لكن هذا بالطبع تذمر على مستوى عالٍ. ولكن: التركيز منصبّ على الفريق بأكمله، وأنا سعيد جدًا بأداء الفريق ككل"، قال ابن الأربعة والعشرين عامًا بعد صافرة النهاية.

Getty Images

لماذا لم يشارك كيفن شاده في كأس العالم 2026؟

كان شاده يُعتبر مرشحًا قويًا للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أدائه الجيد مع برينتفورد في الموسم الماضي، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مدرب المنتخب الألماني السابق يوليان ناجلسمان قرر في النهاية عدم استدعائه.

وبخصوص الاستدعاء، أوضح ناجلسمان أن شاده كان يملك فرصة للانضمام إلى قائمة كأس العالم، لكن القرار في النهاية سيكون متقاربًا بين ابن الأربعة والعشرين عامًا وكريم أديمي وماكسيميليان باير (كلاهما من بوروسيا دورتموند). ولم ينجح في الوصول إلى قائمة البطولة سوى الأخير.

وكان شاده قد خاض أولى مبارياته الدولية في عام 2023 تحت قيادة هانزي فليك، وبات يمتلك حتى الآن خمس مشاركات (وتمريرة حاسمة واحدة) بقميص المنتخب الألماني لكرة القدم. وكانت آخر مرة يلعب فيها لألمانيا في تصفيات كأس العالم أمام لوكسمبورج في نوفمبر 2025.