"تتقاضون رواتبكم لتسجيل الأهداف" .. أسطورة ليفربول يهاجم صلاح وماني وفيرمينو

الأوضاع تزداد سوءًا في ليفربول

قال النجم السابق لنادي ليفربول جون ألدريدج إن محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يسجلون أهدافًا أقل مما هو يتناسب مع الرواتب التي يحصلون عليها.

وتم استبعاد صلاح وفيرمينو من التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة التي خسر فيها ليفربول أمام بيرنلي لتنتهي سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها الريدز على ملعبهم في البريميرليج.

صلاح وفيرمينو دخلا كبديلين في الشوط الثاني ولكن الأمور لم تختلف كثيرًا عما كانت عليه في المباريات الأخيرة، مع ماني لم يتمكنا من التألق كما كان متوقعًا.

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ألدريدج هو من بين أولئك الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن نقص القوة الضاربة في خط الهجوم بالنسبة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

، وقال مهاجم الريدز السابق لليفربول إيكو: "الثلاثة الذين يلعبون في الخط الأمامي لديهم مشكلة في معدل تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة حيث أن سجلهم التهديفي تراجع كثيرًا"

وأضاف: "الجماهير يوجهون أصابع الاتهام إليهم وهذا صحيح تمامًا لأنك تدفع لهم الرواتب التي يحصلون عليها مقابل تسجيل الأهداف وهذا يجب أن يحدث بشكل مستمر"

وتابع: "كلاعب تحصل على الكثير من الأموال لتسجيل الأهداف عليك القيام بذلك، يجب أن يسجل المهاجمون هدفًا في كل مباراتين بشكل أساسي وهم لا يفعلون ذلك.

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يذكر أن محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو قد كانوا ضحية للعديد من الاتهامات في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواهم والأزمات التي تسببوا فيها.