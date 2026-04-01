تتفق وسائل الإعلام البلجيكية بالإجماع على اختيار ميكا غودتس في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني

تتفق الصحف البلجيكية تمامًا، في اليوم التالي للمباراة بين بلجيكا والمكسيك (1-1)، على أن ميكا غودتس قد خاض أول مباراة له في التشكيلة الأساسية. فقد شارك مهاجم أياكس في التشكيلة الأساسية للـ«الشياطين الحمر» للمرة الأولى في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

كان غودتس ضمن التشكيلة الأساسية وأظهر مهاراته إلى جانب لاعبين مثل كيفن دي بروين وأكسل فيتسل ولويس أوبيندا. في الدقيقة 63 من المباراة، تم استبدال الجناح الأيسر بـ جيريمي دوكو.

قدمت بلجيكا مباراة ودية باهتة إلى حد ما. بعد مرور 18 دقيقة من اللعب، افتتحت المكسيك التسجيل عن طريق لاعب أياكس السابق خورخي سانشيز. عادت بلجيكا بقوة من غرفة الملابس وسجلت هدف التعادل 1-1 مباشرة بعد الاستراحة. انطلق دودي لوكباكيو من الجهة اليمنى ولف الكرة بقدمه اليسرى بشكل رائع في الزاوية البعيدة.

وخلصت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن دور غودتس كان محدوداً، حيث لم يحصل على أكثر من درجة 4 في التقييم المشترك لصحف مثل "نيوزبلاد" و"غازيت فان أنتويرب" و"هيت بيلانغ فان ليمبورغ".

"حاول ميكا غودتس عدة مرات مراوغة خصمه المباشر، مما أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان الكرة. لم يتمكن من تأكيد الأداء الجيد الذي قدمه عند دخوله كبديل ضد الولايات المتحدة"، هكذا كتبت وسائل الإعلام.

كما يتضح من تقرير المباراة الذي نشرته صحيفة "هيت لاستي نويز" أن أداء غودتس لم يلقَ استحساناً كبيراً. "تسببت محاولة مراوغة فاشلة من غودتس في نصف ملعبه في إتاحة فرصة جديدة للمكسيك"، كما لاحظت الصحيفة في الدقيقة 33 من المباراة.

كما أن صحيفة «دي ستاندارد» لم تكن إيجابية على الإطلاق تجاه غودتس في تحليلها. «قام جناح أياكس بعدة محاولات فردية على الطريقة الهولندية التقليدية، لكنه لم يتمكن من تجاوز مدافعه خورخي سانشيز. وقد أدى أداءً جيدًا في إحدى المرات، عندما مرر الكرة بلمسة واحدة إلى ماكسيم دي كويبر بعد تمريرة من كيفن دي بروين. لكن محاولة دي كويبر ذهبت بعيدًا عن المرمى».