تتفق وسائل الإعلام الإيطالية فيما بينها بشأن دونييل مالين بعد تسجيله ثلاثية بقميص روما

دونيايل مالين
روما ضد بيسا
كان دونييل مالين مساء الجمعة مرة أخرى الرجل الأبرز في صفوف روما. وعلى أرضه كان الهولندي مسؤولًا شخصيًا عن الفوز 3-0 على بيزا بتسجيله هاتريك. وبعد المباراة، كانت وسائل الإعلام الإيطالية متغنية به.

منحت لا غازيتا ديلو سبورت مالين تقييمًا قدره 8.5. وكتبت الصحيفة: "مالين في قمة مستواه". وأضافت: "كانت بالنسبة له أمسية فاقت كل التوقعات".

أما سكاي إيطاليا فأعطت المهاجم 9. "دونييل مالين حمل روما على كتفيه. لا يكاد يوجد شك حول أفضل لاعب في المباراة، الذي يحصل على 9 في تقريره بفضل أدائه الممتاز".

كما أشادت النسخة الإيطالية من GOAL بمالين. "كان متفلتًا من عقاله، وبلغت نسبة تحويل تسديداته مئة في المئة، وعاش أمسية مثالية"، بحسب الوسيلة التي كافأت مالين بـ8.5.

ومنحت كورييري ديلو سبورت مالين 9. وجاء في التقرير: "مالين فريد بكل بساطة". وأضاف: "يُحدث ضجة حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي بهاتريكه. ميمات وصور لا تنتهي تتوالى بوتيرة سريعة. إنه يبدو كأنه رونالدو البرازيلي".

روما
روما
بيزا
وبأهدافه الثلاثة انضم مالين إلى قائمة مرموقة. فهو خامس هولندي ينجح في تسجيل هاتريك في الدوري الإيطالي (سيري آ)، بعد فاس فيلكس، ويم كيفت، وماركو فان باستن، وتيون كوبمينيرس.

تعاقد روما مع مالين على سبيل الإعارة من أستون فيلا خلال الشتاء الماضي. ومنذ ذلك الحين، سجل عشرة أهداف في اثنتي عشرة مباراة في الدوري الإيطالي. وبذلك يتقاسم حاليًا المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

