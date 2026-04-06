تتضح المخاوف المالية لطالب الدكتوراه في كامبور في مقابلة مؤلمة: «هذا سيؤدي إلى انفصال. إنه غاضب للغاية!»

كل الدلائل تشير إلى أن مارك ديميرز سيغادر نادي كامبور هذا الصيف أيضًا. تلقى هذا اللاعب البارز عرضًا جديدًا من ناديه الحالي، لكن ذلك لم يلقَ استحسانًا منه على الإطلاق، كما يتضح من مقابلة صريحة أجراها مع ESPN.

وقد ضمن كامبور الصعود بالفعل، وبالتالي يمكن للنادي أن يستعد للدوري الهولندي الممتاز. ومع ذلك، يعاني النادي الفريزي من مشاكل مالية خطيرة، مما يجعل تشكيل فريق ذي جودة عالية تحديًا هائلاً. فقد تم بيع أوسكار شوستراند بالفعل إلى مالمو FF مقابل 2 مليون يورو، كما يجري العمل على انتقال إسماعيل باوف. ويُطلب مقابل باوف أعلى سعر ممكن.

والآن يبدو أن بقاء ديميرز لفترة أطول أصبح بعيد المنال. "لا أعتقد أن الأمر يعود لي حقاً للتعليق على ذلك الآن. قدم لي النادي عرضاً وأريد أن أكتفي بذلك في الوقت الحالي"، يقول لاعب الوسط في حوار مع مارك فان ريسويك على ESPN.

"في الوقت الحالي، هذا لا يبعث على الأمل على الإطلاق، لا"، يعترف ديمرز. "نحن حالياً بعيدون جداً عن بعضنا البعض من جميع النواحي، لذا سنرى ما إذا كان الأمر سيتحقق أم لا. هل أفضّل الذهاب إلى الدوري الهولندي مع كامبور؟ نعم، لكن يجب أن يسير الأمر على هذا النحو من جميع الجهات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأقوم بمسيرتي الخاصة."

ثم صُدم هانز كراي جونيور في استوديو ESPN بشدة من مقابلة ديمرز. "إنه غاضب! ألاحظ من هذا أنه مستاء للغاية لأنه لا يُقدَّر على ما أظهره. لا أستطيع تقدير المبلغ المالي الذي يتعلق به الأمر، لكنه لا يشعر بالتقدير."

"إذا وافق أحدهم الآن، فسوف يقبل العرض"، يقول كراي جونيور. "ثم ينتقل إلى نادٍ آخر. يبدو الأمر وكأنه انفصال، وهو انفصال مؤلم حقًا. لأن ديمرز مناسب جدًا لذلك المكان، إنه مناسب جدًا لذلك المكان..."

يعتقد توين فان بيبرستراتن أن نادي كامبور قد «أخطأ تقدير» تكاليف الملعب الجديد بشكل فادح، مما أدى إلى تعرضه لمشاكل مالية حاليًا. وبلغت ديون كامبور حوالي 45 مليون يورو عند الإعلان الأخير عن النتائج السنوية.

"فهمت أن جزءًا كبيرًا من مبالغ الانتقالات، بما في ذلك تلك الخاصة بـ شوستراند، يمكن إعادة استثمارها في لاعبين جدد"، وفقًا لما قاله كراي جونيور. "ولكن هذا أمر لا بد منه، وإلا فستكون في المركز الأخير منذ اليوم الأول من الموسم المقبل."