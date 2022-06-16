تبعات التجديد مع مبابي؟ "يويفا" يفتح تحقيقًا جديدًا مع باريس سان جيرمان

"يويفا" قرر فتح تحقيق مالي جديد مع باريس سان جيرمان.

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد عاد من جديد تحت مجهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب اختراق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف.

رابطة الدوري الإسباني قامت بتقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل التحقيق في حسابات الناديين واحتمالية اختراقهما لقواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ مراقبة حسابات باريس سان جيرمان مرة أخرى بداية من الخميس.

وكشف التقرير أن باريس سان جيرمان اضطر للرد على طلب معلومات حول حساباته من قبل خبراء في اللعب المالي النظيف، تابعين لهيئة الرقابة المالية التابعة إلى "يويفا".

وعندما يجيب النادي الباريسي على أسئلة هيئة الرقابة المالية ويتم إجراء فحص تفصيلي للبيانات، سيتم تحديد ما إذا كان سيتم فتح إجراء تأديبي ضد باريس سان جيرمان، الذي تكبد خسائر تتجاوز 224 مليون يورو في موسم 2020-21.

تعود بداية المشاكل إلى عام 2014، عندما أُجبر باريس سان جيرمان على توقيع اتفاق مصالحة مع الهيئة، حتى لا يتعرض النادي لعقوبات قاسية، بما في ذلك غرامة قدرها 60 مليون يورو.

وفي يونيو 2018، وبعد التحقيق في الحسابات الباريسية لعدة أشهر للحكم على القيمة الحقيقية لعقود رعاية باريس سان جيرمان، أغلقت هيئة الرقابة المالية التابعة إلى "يويفا" الملف دون متابعة.

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