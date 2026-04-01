تأهل جمهورية الكونغو الديمقراطية التاريخي إلى كأس العالم يؤدي إلى قرار حكومي استثنائي

تمكنت جمهورية الكونغو الديمقراطية من التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عامًا بفوزها 1-0 على جامايكا. وقد احتُفل بهذا النجاح احتفالًا صاخبًا، وأسفر عن مشاهد رائعة وقرار ملفت للنظر من جانب الحكومة.

واجهت الكونغو في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء منتخب جامايكا، الذي كان قد تغلب سابقًا على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 0-1 في نصف نهائي التصفيات. لم تكن التسعين دقيقة كافية للكونغو على أرضها، لكن الفريق نجح في التسجيل في الوقت الإضافي: 1-0.

أثار هذا الفوز فرحة عارمة في البلد الأفريقي. بعد 52 عاماً من مشاركتها الأخيرة، عندما كانت تحت اسم زائير، يحق للبلد المشاركة مرة أخرى في كأس العالم.

في عام 1974، واجهت زائير البرازيل ويوغوسلافيا واسكتلندا. لم يحالفها الحظ كثيرًا: خسرت ثلاث مرات، بما في ذلك هزيمة مؤلمة للغاية بنتيجة 9-0 أمام يوغوسلافيا.

في الصيف المقبل، ستلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة K، مع البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا كخصوم. مرة أخرى، تنتظر البلاد مهمة صعبة للغاية.

ومع ذلك، فإن الفرحة في البلاد هائلة بعد هذا الإنجاز التاريخي. فقد أعلن وزير العمل والتوظيف أن يوم الأربعاء 1 أبريل سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، حتى يتمكن المشجعون من الاحتفال بالفوز على نطاق واسع. وتحدث عن "لحظة احتفال ووحدة وفخر وطني".

كما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور رائعة للمشجعين وهم يحتفلون. لم تمنعهم الأحوال الجوية السيئة من النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة حوالي منتصف الليل.