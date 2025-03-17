تألق بها هاري كين.. سكيتشرز فوتبول تكشف عن أحذية "إلكتروم" الجديدة

كشفت سكيتشرز فوتبول، عن مجموعة أحذية كرة القدم الجديدة عالية الأداء "إلكتروم"، والتي تُجسد المتانة والأناقة على أرض الملعب، وتجمع بين قيمة الذهب الثمينة وأناقة الفضة.

وتقدم حزمة إلكتروم الجديدة، التي تعد الإصدار الأول لسكيتشرز فوتبول هذا العام، مزيجًا من اللونين الذهبي والفضي في حذاء SKX_01، الذي صدر بفئتين مختلفتين.

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وإلى جانب حذاء سكيتشرز رازور، فإن سكيتشرز فوتبول أصبحت تتضمن 3 أنماط مميزة متوفرة بألوان متعددة للرجال والنساء، بما في ذلك حزمة "إلكتروم" الجديدة.

وكان مهاجم بايرن ميونخ هاري كين أول لاعب من بين نجوم النخبة، يرتدي حذاء إلكتروم باك الجديد، حيث ظهر به متألقًا في مباراة فريقه ضد باير ليفركوزن في 15 فبراير الماضي.

ويجمع حذاء SKX_01، الذي ارتداه كين، بين اللونين الذهبي والأبيض، وتصميمٍ رائع على النعل الخارجي لإطلالة مميزة على أرض الملعب، وهو حذاء مصمم خصيصًا للاعب الذي يبحث عن لمسة وتحكم كاملين بالكرة، ويُعيد تقديم نفس تقنيات الراحة والأداء الموجودة في الموديلات السابقة.

ويتميز كل زوجٍ بعبارة مخصصة مصنوعة بدقة لتحسين الراحة، مما يضمن ملاءمة قدم كل لاعب بشكل مثالي، مما يُعزز التحكم والثبات بشكل عام.

ويتكون الجزء العلوي من مزيج سلس من نسيج محبوك عالي الجودة يتكيف مع شكل قدمك، مما يوفر ملاءمة مخصصة وتهوية ممتازة، كما يضمن نظام رباط سريع الاستجابة ملاءمة محكمة، بينما يوفر نمط المسامير الديناميكي ثباتًا معززًا للحركات متعددة الاتجاهات.

ومن أجل مزيد من الراحة، يتميز حذاء SKX_01 ببطانة جورب Hyper Burst Pro® - وهي بطانة TPU فائقة الاستجابة وخفيفة الوزن ومرنة تتكيف مع شكل قدمك، مما يضمن أقصى قدر من الراحة طوال المباراة.

فيما يتميز حذاء سكيتشرز رازور، الذي ارتداه العديد من اللاعبين المميزين مثل: محمد قدوس لاعب وست هام، وأنتوني إيلانجا نجم نوتنجهام فورست، وأولكسندر زينتشينكو ظهير آرسنال، بمزيج جريء من اللونين الفضي والأبيض مع تصميم باهت يبدأ بلون أغمق عند الكعب.

ويتميز هذا الحذاء بوزنه الخفيف وتصميمه الاستثنائي المستوحى من حلبات السباق، مما يزيد من التسارع واستعادة الطاقة، وهو مثالي للاعبين الذين يسعون إلى تعزيز سرعتهم على أرض الملعب، حيث يوفر تصميم U-Throat الفريد ملاءمة محكمة وآمنة حول منتصف القدم، بينما تضمن المسامير الموزعة بشكل استراتيجي ثباتًا فائقًا، مما يسمح للاعبين بالانطلاق بثقة وسرعة.

كما يتميز بنعل داخلي مُغطى بالكربون لقوة الاستجابة وخفة الحركة أثناء اللعب.

وتتضمن مجموعة إلكتروم الجديدة أيضًا أحذية مثالية لجميع مستويات اللعب مع أقصى قدر من الأداء والراحة؛ بالإضافة إلى أحذية للشباب والأطفال من الجيل القادم من اللاعبين الذين يرغبون في محاكاة نجومهم المفضلين، وتتوفر كلا المجموعتين بأنماط الأراضي الصلبة والعشبية.

وتتوفر مجموعة أحذية سكيتشرز فوتبول في متاجر سكيتشرز، بالإضافة إلى متاجر كرة القدم المتخصصة حول العالم.

ويمكن لعشاق كرة القدم الاطلاع على كواليس إطلاق منتجات سكيتشرز فوتبول والمزيد، من خلال متابعة @skechersconnect

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