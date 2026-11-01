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AFC Asian Cup 2027AFC
زهيرة عادل

بين تأكيد سعودي ونفي عراقي .. تأجيل كأس آسيا 2027 يثير الجدل

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عماني أكد ما ألمح إليه وليد الفراج حول كأس آسيا 2027..

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يبدو أن ما يدور خلف الكواليس في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل شهرين تقريبًا من كأس آسيا السعودية 2027 يتغير بشكل سريع، حيث عاد الحديث عن احتمالية تأجيل البطولة يتصدر المشهد.

ما القصة؟

بحسب المتفق عليه، من المفترض أن ينطلق كأس آسيا 2027، في السابع من يناير المقبل، في المملكة العربية السعودية، على أن تختتم البطولة في الخامس من فبراير من العام ذاته.

لكن التطورات الأخيرة في المنطقة العربية، خاصةً فيما يتعلق بهجمات جماعة الحوثيين اليمينية على عدة مناطق في المملكة السعودية، دفع الاتحاد القاري للإعلان صراحةً في الأسابيع الماضية أن خيار تأجيل البطولة وارد وتحت الدراسة، بحسب المستجدات.

تأكيد سعودي بالتأجيل

الجديد في هذا الشأن، كشفه الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه "روتانا سبورت"..

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الفراج لم يعلن صراحةً تأجيل البطولة، لكنه اكتفى بالتأكيد على أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتجهز لإجراءات تغييرات كبرى على روزنامة الموسم الجاري بداية من مواعيد الجولة الـ19 من دوري روشن، وهي الجولة التي كان من المفترض تأجيلها لما بعد نهاية كأس آسيا 2027.

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وأشار الفراج إلى أنه – بحسب معلوماته – سيتم تحريك مباريات دوري روشن، بل وسيلعب القادسية على استاد أرامكو الجديد بداية من يناير المقبل، وهو التوقيت الذي كان من المفترض أن يستضيف به الملعب ذاته مباريات البطولة القارية.

وفي ختام حديثه، قال الإعلامي الرياضي السعودي: "أعلم أنكم بدأتم في ربط ما أقوله ببعضه، نعم! ما فهمتموه صحيح، لكنني لا أقدر على قوله، لحين صدور القرار من الجهات المعنية إلا أنني أؤكد أن هناك تغييرات كبيرة في الموسم، وسنرى يناير آخر بشكل آخر ولن يكون هناك توقفات كثيرة في المرحلة المقبلة".

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حديث وليد الفراج وإن لم يقول صراحة إن كأس آسيا 2027 أُجلت إلا أن كل ما أشار إليه يؤكد أن خلف الكواليس اتخذ القرار بالفعل، في انتظار فقط الإعلان الرسمي.

ما لم يقله الفراج، أعلنه الصحفي العماني عيسى سعيد، حيث نقل عن مسؤولين في أروقة الاتحاد الآسيوي "تأجل كأس آسيا من يناير 2027 إلى ديسمبر 2027".

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نفي عراقي

الغريب أن الإعلامي العراقي علي نوري سار عكس الاتجاه، وادعى أن البطولة ستقام في موعدها بشكل طبيعي في بداية العام المقبل (2027).

نوري كتب نصًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بطولة كأس آسيا ستقام في موعدها خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2027 في المملكة العربية السعودية دون وجود أي تغييرات أو تأجيل حتى الآن. الاتحاد الآسيوي لا يفكر حاليًا في تأجيل البطولة أو نقلها إلى بلد آخر وأن كافة الأنباء التي أشارت إلى ذلك مجرد تكهنات إعلامية لا أكثر".

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حساب البطولة يعلن المواعيد

بالرجوع للحسابات الرسمي لكأس آسيا 2027 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاتحاد القاري لم يعلن عبرها – حتى الآن – أي قرار في أمر التأجيل، بل إنها استعرضت مواعيد المباريات بشكل طبيعي.

حساب البطولة عبر منصة "إكس"، نشر مواعيد المباريات كاملة قبل خمسة أيام فقط، تحديدًا في 26 أكتوبر الماضي.

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لكن لا يمكن الاستناد على ذلك واعتباره مؤشرًا على إقامة البطولة في موعدها، في انتظار ما سيعلن عنه الاتحاد الآسيوي خلال الأيام القليلة المقبلة.

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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