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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "عاملوه كبطل لروشن وليس يلو" .. اتهامات للأهلي بالتسبب في أزمة روزنامة الدوري السعودي!

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تغييرات في آلية جدولة المباريات

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مرة أخرى يعود الجدل من جديد حول روزنامة دوري روشن السعودي، خاصة بعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، وما صاحب ذلك من ارتباك في المشهد العام.

الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".

وبناءً عليه؛ أعلنت الرابطة السعودية المحترفة تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.

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انتقاد للوضع الحالي

الإعلامي ناصر الجديع قال خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا":"الحديث عن تأجيل كأس آسيا ليس وليد اللحظة، الأمر تم تداوله منذ فترة طويلة، لذلك من الغريب تحرك الرابطة يوم الثلاثاء، لأنك تتعامل مع حدث رسمي كأنك متابع".

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وأضاف:"كان من المفترض أن تقوم الرابطة بالعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة، ما حدث يمثل مشكلة كبيرة للغاية في التعامل مع تلك المواقف، والقصة تتكرر في مختلف مراحل الموسم، مما يعكس حالة المعاناة التي نعيشها".

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وتابع:"يجب الاهتمام بآلية اختيار المباريات، من سيلعب المباراة الأولى على ملعبه ومن سيخوض اللقاء الأخير في أرضه أو خارجها، منذ سنوات كانت الأمور واضحة، وهي عكس ترتيب الموسم الماضي، الأول يلعب مع الصاعد الثاني، ولكن الوضع تغير الآن، والجمهور أصبح لا يعرف الجدول جيدًا".

تأثير عودة الأهلي

ومن جانبه قال محمد نور:"هذه الآلية تغيرت عندما صعد الأهلي إلى دوري روشن".

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ورد عليه الإعلامي متعب الهزاع:"هذا صحيح، لقد تم التعامل مع الأهلي على أنه بطل دوري روشن وليس يلو، حدث نادر لم نشهده من قبل".

وأوضح:"خلال الموسم الماضي انتشرت الأقاويل من المهتمين بالشأن الهلالي حول استفادة النصر من كأس الأمم الإفريقية، والآن بعدما شاهدوا جدول الفريق هذا الموسم، رحبوا بالنظام ويعتقدون أنه يتمتع بمرونة كبيرة".

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الموقف في دوري روشن

الصدارة في الوقت الحالي من نصيب الهلال بـ30 نقطة من 11 مباراة، ويأتي خلفه القادسية في المرتبة الثانية بـ28 نقطة مع لقاء إضافي خاضه فريق المدرب بريندان رودجرز.

وأما النصر حامل اللقب فيحتل المركز الثالث بنفس رصيد القادسية مع اختلاف فارق الأهداف، ثم الاتحاد رابعًا "24 نقطة" ونيوم الخامس بـ22 نقطة، بينما يواصل الأهلي تخبطه في المركز السادس بـ21 نقطة.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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