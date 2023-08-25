تأثير فوري.. تذاكر أول مباراة لميسي تتخطى مبيعات كرة القدم الأمريكية التاريخية!

الأرجنتيني يحدث تأثيرًا مهولًا في الرياضة الأمريكية برمتها..

أحدث الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات تأثيرًا فوريًا منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة كلاعب حر، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية مع إنتر ميامي مما سمح له بالحصول على لقب كأس الدوريات الأمريكية الذي صنع التاريخ بينما وصل أيضًا إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وستكون مباراة ميسي التالية ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، في لقاء مع نيويورك ريد بولز يوم الأحد، إذا لم يحصل على راحة لهذه المباراة.

وقد تنامى الاهتمام بتذاكر الدخول لهذه المباراة بشكل كبير، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 3000 دولار، بينما يبلغ متوسط سعر التذاكر الآن 496 دولارًا.

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وقالت شانا روزنتال، أخصائية الاتصالات الاستهلاكية في Vivid Seats، لصحيفة "نيويورك بوست" عن هذه الأرقام: "أول مباراة لميسي في للدوري الأمريكي لكرة القدم والتي تضم فريقي إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز تتفوق على أي مباراة لفريق آخر في كرة القدم الأمريكية (اللعبة الشعبية الأكثر شهرة من كرة القدم العادية) في مباراة محلية خلال الموسم الماضي بناء على متوسط السعر".

وتعد رياضة كرة القدم الأمريكية ذات شعبية جارفة في الولايات المتحدة، وتذاكرها من بين الأعلى طلبًا ومبيعًا وثمنًا في نفس التوقيت، وهذا يوحي بعظم التأثير الذي أحدثه انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي.