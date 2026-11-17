أثبت الأسطورة رونالدينيو مجددًا أنه عامل الجذب الجماهيري الأول في كرة القدم، بعدما منح نادي رافينا الإيطالي مكاسب مالية ضخمة. فرغم بلوغه 46 عامًا، حققت عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب الاحترافية قرابة 200 ألف يورو من عائدات التذاكر وحدها للنادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة.
مكاسب مالية في ملعب بينيلي
غيّر "تأثير رونالدينيو" الوضع المالي لرافينا في ظهيرة واحدة. فقد أكد النادي رسميًا أن مباراته الأخيرة في الدرجة الثالثة، التي شهدت عودة الأسطورة البرازيلية للعب الرسمي، حققت عائدات مذهلة من التذاكر بلغت 199 ألف يورو، وفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا".
ويمثل هذا الرقم إنجازًا ضخمًا لنادٍ ينشط في الدرجة الثالثة بإيطاليا، ويؤكد الجاذبية العالمية للفائز السابق بالكرة الذهبية. ولاستيعاب الإقبال غير المسبوق، أقام النادي مدرجًا مؤقتًا في ملعب بينيلي، أطلق عليه اسم "مدرج R10" تكريمًا لنجمه المخضرم. وأثمر هذا الاستثمار بوضوح، إذ امتلأت المدرجات بـ6743 متفرجًا جاؤوا ليشهدوا لحظة تاريخية.
وجاءت أسعار التذاكر متدرجة بشكل مدروس، لتعظيم العائدات مع الحفاظ على وصول الجماهير المحلية. فبينما وصل سعر مقاعد الضيافة المميزة إلى 150 يورو، حرص النادي على أن يتمكن المشجعون العاديون من الحضور مقابل 15 يورو فقط، بينما دخل الأطفال دون 14 عامًا مقابل 10 يوروهات لمشاهدة بطل كأس العالم 2002 على أرض الواقع. ولم تكن المباراة أمام الجار فورلي مجرد ديربي محلي، إذ نُقلت مباشرة إلى عدد كبير من الدول، لتجذب أنظار العالم إلى مستوى نادرًا ما يحظى بهذا الاهتمام.
رونالدينيو يعيد عقارب الساعة إلى الوراء
وعلى أرض الملعب، أظهر النجم البرازيلي (46 عامًا) أنه إن فقد شيئًا من سرعته، فإن رؤيته لا تزال حادة كما كانت. فبعد انضمامه إلى النادي كمستثمر في أغسطس الماضي، قرر رونالدينيو العودة إلى المستطيل الأخضر، وساعد فريقه على الفوز (2-0) في الديربي المشتعل.
وبدأ المباراة في دور صانع الألعاب في العمق، ولعب الشوط الأول كاملًا، ليثبت أنه لا يزال يملك اللياقة اللازمة للمنافسة. وكانت مساهمته حاسمة في فك التعادل، إذ قاوم أحد المدافعين وأطلق الهجمة التي جاء منها الهدف الأول لجوليو دوناتي.
وعن مشاركته الرسمية الأولى منذ سنوات، اعترف رونالدينيو بأن التجربة كانت مؤثرة للغاية، وقال للصحفيين بعد المباراة: "مرّ الوقت سريعًا جدًا، هكذا كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي. كان جميلًا أن أكون هنا، أن ألعب، وأعيش الأجواء في غرفة الملابس. كرة القدم كانت دائمًا أروع شيء في حياتي. كان ممتعًا أن أكون مع كل هؤلاء اللاعبين الشباب، الذين نشأ بعضهم وهو يشاهدني. كان الأمر رائعًا. والآن إذا اتصل بي الرئيس، سأعود!".
مستقبل مفتوح للأسطورة البرازيلية
وأثار ظهور رونالدينيو بقميص فريق محترف تساؤلات حول ما إذا كانت هذه مباراة وداع أخيرة أم بداية فصل جديد. ورغم خروجه بين الشوطين، اعترف النجم البرازيلي بأن عودته المثيرة قد تتكرر إذا احتاج النادي إلى خدماته مجددًا.
وشارك رونالدينيو أرضية الملعب خلال الاستراحة مع زميله السابق في المنتخب البرازيلي ديدا، ليزيد من أجواء الحنين في تلك الظهيرة. وكان رونالدينيو قد اعتزل كرة القدم رسميًا في 2018، لكن هذه العودة القصيرة أشعلت من جديد شغفه باللعبة التي اشتهر بممارستها والابتسامة لا تفارق وجهه.
ويحتل رافينا حاليًا المركز الثاني في مجموعته بالدرجة الثالثة، وقد تكون العائدات الإضافية من هذه المباراة حاسمة في طموحه نحو الصعود. واختتم رونالدينيو حديثه قائلًا: "هل هذه مباراتي الأخيرة؟ لا أعرف. إذا واصل الرئيس الاتصال بي، سأعود! إنه لمن دواعي سروري دائمًا".
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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..
ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.
لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".
لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.
تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.