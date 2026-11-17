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أثبت الأسطورة رونالدينيو مجددًا أنه عامل الجذب الجماهيري الأول في كرة القدم، بعدما منح نادي رافينا الإيطالي مكاسب مالية ضخمة. فرغم بلوغه 46 عامًا، حققت عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب الاحترافية قرابة 200 ألف يورو من عائدات التذاكر وحدها للنادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة.

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مكاسب مالية في ملعب بينيلي

غيّر "تأثير رونالدينيو" الوضع المالي لرافينا في ظهيرة واحدة. فقد أكد النادي رسميًا أن مباراته الأخيرة في الدرجة الثالثة، التي شهدت عودة الأسطورة البرازيلية للعب الرسمي، حققت عائدات مذهلة من التذاكر بلغت 199 ألف يورو، وفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا".

ويمثل هذا الرقم إنجازًا ضخمًا لنادٍ ينشط في الدرجة الثالثة بإيطاليا، ويؤكد الجاذبية العالمية للفائز السابق بالكرة الذهبية. ولاستيعاب الإقبال غير المسبوق، أقام النادي مدرجًا مؤقتًا في ملعب بينيلي، أطلق عليه اسم "مدرج R10" تكريمًا لنجمه المخضرم. وأثمر هذا الاستثمار بوضوح، إذ امتلأت المدرجات بـ6743 متفرجًا جاؤوا ليشهدوا لحظة تاريخية.

وجاءت أسعار التذاكر متدرجة بشكل مدروس، لتعظيم العائدات مع الحفاظ على وصول الجماهير المحلية. فبينما وصل سعر مقاعد الضيافة المميزة إلى 150 يورو، حرص النادي على أن يتمكن المشجعون العاديون من الحضور مقابل 15 يورو فقط، بينما دخل الأطفال دون 14 عامًا مقابل 10 يوروهات لمشاهدة بطل كأس العالم 2002 على أرض الواقع. ولم تكن المباراة أمام الجار فورلي مجرد ديربي محلي، إذ نُقلت مباشرة إلى عدد كبير من الدول، لتجذب أنظار العالم إلى مستوى نادرًا ما يحظى بهذا الاهتمام.

رونالدينيو يعيد عقارب الساعة إلى الوراء

وعلى أرض الملعب، أظهر النجم البرازيلي (46 عامًا) أنه إن فقد شيئًا من سرعته، فإن رؤيته لا تزال حادة كما كانت. فبعد انضمامه إلى النادي كمستثمر في أغسطس الماضي، قرر رونالدينيو العودة إلى المستطيل الأخضر، وساعد فريقه على الفوز (2-0) في الديربي المشتعل.

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وبدأ المباراة في دور صانع الألعاب في العمق، ولعب الشوط الأول كاملًا، ليثبت أنه لا يزال يملك اللياقة اللازمة للمنافسة. وكانت مساهمته حاسمة في فك التعادل، إذ قاوم أحد المدافعين وأطلق الهجمة التي جاء منها الهدف الأول لجوليو دوناتي.

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وعن مشاركته الرسمية الأولى منذ سنوات، اعترف رونالدينيو بأن التجربة كانت مؤثرة للغاية، وقال للصحفيين بعد المباراة: "مرّ الوقت سريعًا جدًا، هكذا كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي. كان جميلًا أن أكون هنا، أن ألعب، وأعيش الأجواء في غرفة الملابس. كرة القدم كانت دائمًا أروع شيء في حياتي. كان ممتعًا أن أكون مع كل هؤلاء اللاعبين الشباب، الذين نشأ بعضهم وهو يشاهدني. كان الأمر رائعًا. والآن إذا اتصل بي الرئيس، سأعود!".

مستقبل مفتوح للأسطورة البرازيلية

وأثار ظهور رونالدينيو بقميص فريق محترف تساؤلات حول ما إذا كانت هذه مباراة وداع أخيرة أم بداية فصل جديد. ورغم خروجه بين الشوطين، اعترف النجم البرازيلي بأن عودته المثيرة قد تتكرر إذا احتاج النادي إلى خدماته مجددًا.

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وشارك رونالدينيو أرضية الملعب خلال الاستراحة مع زميله السابق في المنتخب البرازيلي ديدا، ليزيد من أجواء الحنين في تلك الظهيرة. وكان رونالدينيو قد اعتزل كرة القدم رسميًا في 2018، لكن هذه العودة القصيرة أشعلت من جديد شغفه باللعبة التي اشتهر بممارستها والابتسامة لا تفارق وجهه.

ويحتل رافينا حاليًا المركز الثاني في مجموعته بالدرجة الثالثة، وقد تكون العائدات الإضافية من هذه المباراة حاسمة في طموحه نحو الصعود. واختتم رونالدينيو حديثه قائلًا: "هل هذه مباراتي الأخيرة؟ لا أعرف. إذا واصل الرئيس الاتصال بي، سأعود! إنه لمن دواعي سروري دائمًا".