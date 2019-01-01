تاوامبا يقترب من قيادة هجوم التعاون أمام العدالة

مواجهة قوية بين التعاون والعدالة في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الكاميروني تاوامبا، مهاجم التعاون السعودي سيقود هجوم الفريق أمام العدالة.

ويواجه التعاون نظيره العدالة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويرغب سكري القصيم في الحصول على ثلاثة نقاط.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التعاون يسعى للحصول على الثلاثة نقاط من أجل السير قدمًا نحو مركز متقدم في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن تاوامبا قد يقود هجوم سكري القصيم خلال مباراة العدالة، حيث يعد من أبرز المهاجمين الأجانب في الدوري السعودي.

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وكثف باولو سيرجيو المدير الفني للتعاون، تدريبات الفريق البدنية من أجل رفعها قبل مواجهات الدوري السعودي القوية خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.