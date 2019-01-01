تاوامبا: لم يتحدث معي أحد عن الأهلي المصري وأريد خوض تجربة جديدة

هل ينتقل تاوامبا إلى العين الإماراتي الموسم المقبل؟

أكد الكاميروني، لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون السعودي، أنه لم يتلقى عرضًا من الأهلي المصري، ولم يتحدث معه أحد بخصوص هذا الشأن.

الأهلي المصري يبحث عن مهاجم إفريقي خلال الوقت الحالي، وربطت بعض التقارير اسم تاوامبا بالقلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.

تاوامبا قال لموقع يلا كورة المصري: "لم يتحدث معي أحد من الأهلي شخصيًا، سأراجع الأمر مع وكيل أعمالي لمعرفة إذا كانت هناك رغبة من النادي الأهلي للتعاقد معي".

المهاجم الكاميروني تابع: "عقدي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع التعاون السعودي".

مدرب بني ياس يصب غضبه على تقنية الفيديو بعد الخسارة من الفجيرة

وبعد سؤاله عن مستقبله مع التعاون، رد تاوامبا: "أريد خوض تجربة جديد في دوري جديد مع فريق آخر خلال الفترة القادمة".

بعض التقارير أكدت أيضًا على أن هناك اهتمام من العين الإماراتي بالمهاجم الكاميروني، من أجل الحصول على خدماته الفترة القادمة.

ولعب تاوامبا في صفوف بارتيزيان الصربي، قبل الانضمام للتعاون، ليقدم معه مستوى رائع الموسم الماضي، بتسجيله 21 هدف.