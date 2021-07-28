تاليسكا يكشف كواليس موافقته على التوقيع لنادي النصر

اللاعب البرازيلي يتحدث عن آخر تطورات معسكر النصر

تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح فريق نادي النصر، عن سبب موافقته اللعب في صفوف نادي النصر، وأيضًا أهدافه مع العالمي خلال الفترة المقبلة، وأجواء المعسكر المقام حاليًا في بلغاريا.

نادي النصر يقيم معسكرًا خلال الوقت الحالي في بلغاريا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث يتواجد به جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها.

تاليسكا قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي النصر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قائلًا: "اتصالات نادي النصر معي جاءت بعدما أنهيت علاقتي بنادي جوانزهز الصيني".

وتابع: "تلقيت عروضًا عديدة من السعودية وخارجها، ولكنني اخترت قميص نادي النصر، وأشعر بسعادة كبيرة جدًا لاختيار هذا".

اللاعب البرازيلي واصل: "قمت باستشارة والدي وعائلتي قبل التوقيع لنادي النصر، كما تواصلت مع بيتروس وأعطاني فكرة أكثر من رائعة عن النادي، وعائلتي شاركتني اختياري، لأنه كان اختيار مهم جدًا في مسيرتي".

وتحول تاليسكا للحديث عن معسكر النصر، حيث قال: "هذا المعسكر مهم جدًا، والمدرب مانو مينيزيس يجهز الفريق لياقيًا وفنيًا، العمل مهم جدًا من أجل تقريب جميع اللاعبين من بعضهم البعض، ونتائجه ستروها إيجابية بشكل كبير".

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واستطرد قائلًا: "الأجواء رائعة فيما بيننا، وهذا الأمر ساعدني على التأقلم سريعًا، وجعلني قريبًا من جميع اللاعبين وأمزح معهم، أشعر بالسعادة الكبيرة هنا".

ويعد تاليسكا واحدًا من اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب الكاميروني فينسنت أبو بكر، والأرجنتيني فونيس موري.