تاليسكا يحتفي بنجاح حفلاته في البرازيل

تاليسكا يواصل حفلاته في البرازيل

لا يفوّت البرازيلي أندرسون تاليسكا أي فرصة أو عطلة يحصل عليها، إلا ويستغلها في هوايته المفضلة بالغناء والاتجاه إلى عالم الموسيقى.

تاليسكا يقضي عطلته بالاحتفال بمتابعيه

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ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه وهو يطمئن متابعيه ومحبيه بوصوله إلى مدينة سيرجيبي البرازيلية، تمهيدًا لإقامة حفل موسيقي.

عبر تاليسكا عن فرحته بنجاح حفلته الأخيرة في مدينة باهيا، والتي أقيمت أمس الجمعة، وجلبت له متابعين جدد في حسابه الفني على تطبيق سبارك الموسيقي.

جاء ذلك بعدما أطلق تاليسكا أول ألبوم غنائي له خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي ضم 10 أغنيات رومانسية.

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أندرسون دخل في أزمة مع نادي النصر، بعدما غاب عن معسكر النصر في الصيف الماضي، بسبب ارتباطه ببعض الحفلات الفنية له، مما دفع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لفرض عقوبة انضباطية عليه، بتكثيف التدريبات البدنية.

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