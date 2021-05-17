"تاليسكا متعدد المراكز .. وينقصه شيء واحد مع النصر"

تاليسكا إلى النصر .. صفقة مدوية للعالمي

مازالت صفقة تاليسكا تلقي بظلالها على الوسط الرياضي السعودي، بعد المفاجأة الذي أطلقها النصر بخطف الصفقة من على أعتاب نادي الهلال.

وجاءت ردود فعل كبيرة من بعض اللاعبين السابقين للنصر بالإشادة بالصفقة على رأسهم فهد الهريفي أسطورة العالمي الذي قدم الكثير خلال مسيرته.

- كيف حسم النصر صفقة تاليسكا؟

مفاجأة كبيرة أطلقها نادي النصر، أمس الإثنين، بخطف البرازيلي أندرسون تاليسكا من على أعتاب نادي الهلال بعد مفاوضات طويلة بين اللاعب والزعيم.

وكان "جول" قد كشف عن تفاصيل موافقة تاليسكا على عرض النصر، بعد أن كان قريبًا من الانضمام للهلال خلال الساعات الأخيرة ليدعم صفوفه العالمي في الموسم الجديد.

"طالع التفاصيل"

- الهريفي يتحدث عن ضم تاليسكا

تحدث فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق والمنتخب السعودي عن الصفقة وأشاد بها كثيرًا، بعد الإعلان الرسمي للنادي خلال الساعات الماضية، وعدد مزايا اللاعب.

وقال الهريفي عبر حسابه: "تم التعاقد مع لاعب مهم، تاليسكا لاعب حريف وصاحب تسديدات قوية، فنان في الكرات الثابتة، ويفيد الفريق كصانع للعب، أحد الحلول المهمة للفريق".

تم التعاقد مع لاعب مهم 👌



تاليسكا 💛💙

1️⃣ لاعب حريف

2️⃣ صاحب تسديدات قوية

3️⃣ فنان في الكرات الثابتة

4️⃣ يفيد الفريق كصانع للعب

5️⃣ احد الحلول المهمه للفريق ( كيف )👇



راح يكون رائع :

يعتمد على نفسه يحب يشغل المجموعة بتوزيعاته بس لازم نفعل طلب الكرة

( اللعب بدون كرة ) في المساحات 🤲 pic.twitter.com/dJuy6fQpqq — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 17, 2021

- هل يفيد تاليسكا النصر في أكثر من مركز؟

عدد الهريفي مزايا تاليسكا خلال حديثه عن الصفقة، بأنه خلاف أن يكون مهاجمًا، فهو قادر على اللعب في مركز صانع الألعاب وهو ما يحل أزمة العالمي حال رحيل أمرابط.

أيضًا أشار الهريفي في حديثه إلى أن اللاعب يجيد التسديدات القوية والكرات الثابتة وهو سلاح هام للغاية قد يمتلكه البرازيلي ليقدمه رفقة النصر في الموسم المقبل.

- ماذا ينقص تاليسكا للعمل عليه؟

أكد الهريفي أن هناك شيء يجب أن يعمل عليه تاليسكا في بداية مشواره مع النصر، لتكتمل الصفقة وتكون رائعة للغاية على حد وصفه.

وأشار نجم المنتخب السعودي السابق، أن يجب على تاليسكا أن يفعل "طلب الكرة"، أو ما يقصد به التحرك بدون كرة في المساحات التي يتركها الخصم في المباريات.

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