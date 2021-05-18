"تاليسكا ليس رونالدو .. ولا يناسب بيئة الهلال"

تصريحات قوية عن تاليسكا بسبب طريقة تقديمه لاعبًا في النصر

تحدث محمد الذايدي الإعلامي الرياضي السعودي عن نجاح النصر في خطف صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا من الهلال خلال الأيام القليلة الماضية.

كان الهلال قد وصل لمراحل متقدمة مع اللاعب خلال التفاوض، لكن النصر دخل الصفقة وأنهى الأمور مع ناديه الصيني ليكون له الأسبقية في التعاقد مع اللاعب.

وقال الزايدي في تصريحات لقناة "24 الرياضية" السعودية: "رأيت رد فعل من جماهير الهلال ومسؤوليه على ضياع الصفقة مميزة، حيث وقفوا بجانب بن نافل رئيس الهلال، خاصًة بعد تقديم اللاعب بالطريقة التي ظهرت أن عقليته لا تناسب".

وأضاف الإعلامي الرياضي خلال تصريحاته قائلًا: "الهلال دائمًا مختلف، واللاعبين بطريقة تاليسكا وظهوره في التقديم بهذه العقلية لا تناسب بيئة الهلال".

وأردف الزايدي خلال تصريحاته قائلًا: "طريقة تقديم اللاعب في النصر جعلت جماهير الهلال أن من الجيد أنه لم ينضم للفريق"، مضيفًا: "هل أتحدث عن كريستيانو رونالدو؟!".

وكان الهلال قد حسم التعاقد قبل هذه الصفقة بأيام، مع المالي موسى ماريجا لاعب بورتو لدعم هجوم الزعيم بقوة للغاية خلال الموسم المقبل.

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