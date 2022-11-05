حديث حول قدرة النجم البرازيلي اللعب كمهاجم

يغيب فينسنت أبو بكر عن تدريبات النصر حاليًا لتواجده مع منتخب بلاده الكاميرون للاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق بعد أسبوعين تقريبًا في قطر.

غياب المهاجم أجبر المدرب رودي جارسيا على استخدام صانع الألعاب أندرسون تاليسكا في مركز المهاجم خلال المناورات التدريبية، وسيُواصل فعل ذلك خلال المباريات الودية المخطط لها خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

الصحفي عبد الله المرزوق سُئل عن ذلك الأمر، فأكد أن تاليسكا لا يستطيع ملء مكان أبو بكر، مضيفًا "خطورة تاليسكا وإمكانياته الكبيرة في التسديد والتمرير تظهر بتواجده في مركزه الحالي خلف المهاجمين، لا أعتقد أنه يستطيع ملء مكان أبو بكر في المباريات الرسمية".

النصر من المقرر أن يتوجه للإمارات في الـ27 من نوفمبر الجاري لبدء معسكره المغلق الذي سيمتد حتى الـ8 من ديسمبر موعد العودة للرياض قبل 24 ساعة من مواجهة ألميريا وديًا في مرسول بارك.

النادي أتم الاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال تواجده في الإمارات، وتتحدث التقارير عن موافقة أندية الوحدة والشارقة والعين على مواجهة الفريق السعودي.