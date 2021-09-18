تاليسكا: تركت الموسيقى لأجل كرة القدم .. وهذا سبب فشل انتقالي إلى تشيلسي

تاليسكا يتحدث عن العديد من الأمور المثيرة

كشف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، عن انتقاله للعب في السعودية وعلاقته بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وسبب عدم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

تاليسكا انتقل لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي جوانزهو الصيني، بعد تسديد الشرط الجزائي في عقده.

ما سبب فشل انتقال تاليسكا إلى تشيلسي الإنجليزي؟

خلال تصريحات لشبكة "ESPN" البرازيلية، قال تاليسكا: "نادي تشيلسي الإنجليزي كان يرغب في التعاقد معي، ولكن رئيس بنفيكا فييرا، لم يسح لي بالمغادرة".

النجم البرازيلي تابع: "كنت حزينًا جدًا بسبب فشل انتقالي إلى تشيلسي، لأن حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي لم يحدث".

ماذا قال تاليسكا عن تجربته في السعودية؟

أندرسون قال: "انتقالي إلى النصر ساعدني على التخلص من بعض العادات السلبية، أبرزها شرب الكحوليات، كما اقتربت من عائلتي بشكل أكبر، وساعدني في ذلك العادات والتقاليد السعودية".

وواصل: "كرة القدم في المملكة العربية السعودية، هي أفضل مكان قد تلعب فيه كرة القدم، لأنه لا توجد مشروبات كحولية، ولا يوجد حفلات ليلية، وهو الأمر الذي يساعد أي لاعب على التركيز".

وأردف: "العادات السعودية جعلتني أركز في كرة القدم أكثر وبشكل احترافي، كما بقيت مع عائلتي وفي منزلي أكثر".

وأضاف: "كان في الصين يسمح لكل فريق ضم 3 أجانب فقط، ولكن هنا في السعودية يوجد 7 أجانب، وجميعهم يلعبون مع منتخبات بلادهم، وأرى أن المنافسة قوية جدًا هنا في السعودية، وأقوى من الدوري الصيني".

ما سبب ترك تاليسكا للموسيقى والاهتمام بكرة القدم؟

وتحدث تاليسكا عن حبه للموسيقى والغناء، حيث أكد على أنه كان يحب الموسيقى جدًا قبل لعب كرة القدم، حيث لعبت والدته دورًا كبيرًا في ترك الموسيقى.

تاليسكا قال: "قبل ممارسة كرة القدم، كنت أغني وذهب للتجربة مع نادي فاسكو البرازيلي، ولكن تم طردي من هناك، وتمت دعوتي من نادي باهيا من أجل التدرب".

واستطرد قائلًا: "كنت أقوم في حفلة غنائية ليلًا، والدتي وقتها قالت لي اختار باهيا أو الموسيقى، وقتها اتخذت قراري بالتركيز في كرة القدم".

ما طبيعة علاقة تاليسكا بفيتوريا ومسيرته مع بشكتاش؟

لاعب نادي النصر كشف عن طبيعة علاقته بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث أكد على أنه كان دائمًا على خلاف معه، وكان سببًا في رحيله عن بنفيكا.

وقال تاليسكا: "عانيت المشاكل في بنفيكا، وكنت دائمًا على خلاف مع المدرب البرتغالي فيتوريا، ورحلت عن الفريق".

واختتم أندرسون تصريحاته متحدثًا عن بشكتاش، حيث قال: "المدرب هناك قال لي العب كرة القدم فقط، وحققنا الكثير من النجاحات، وكنت سعيدًا جدًا في النادي التركي، وأريد العودة له مستقبلًا".

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