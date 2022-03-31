تأكيداً للمفاوضات؟ الأهلي يستفسر من الشناوي عن النصر

يبدو أن نادي النصر يكثف مفاوضاته ومحاولاته من أجل حسم التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للاستفسار من اللاعب عن تلك المفاوضات.

وخرج أكثر من مسؤول داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، يؤكد على أن كل ما يتردد حول وجود مفاوضات من جانب النصر لضم الشناوي، ليس له أساس من الصحة وأنه لم يتلق أي عرض من النادي الأصفر.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن مسؤولي الأهلي قاموا بالاستفسار من محمد الشناوي، عن حقيقة تلقيه عرضًا مغريًا من نادي النصر، من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة على أن الأهلي حرص على معرفة موقف اللاعب من العرض، بعد أن نما إلى علمهم دخول مسؤولي نادي النصر في مفاوضات جادة مع الشناوي ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية.

تقارير صحفية نُشرت خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات مكثفة من جانب نادي النصر، من أجل ضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تألقه اللافت.

وأما عن موقف الأهلي، فأكد مسؤوليه في أكثر من مناسبة، على تمسكهم باستمراره مع الفريق، ولا يوجد أي رغبة للتفريط في خدماته خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه أحد أهم عناصر الفريق الأحمر الأساسية.

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الأهلي لا يرغب في التخلي عن خدمات الشناوي، خاصة في ظل صعوبة تعويضه بحارس مرمى مميز مثله خلال الفترة القادمة.