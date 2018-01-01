تاريخ متوازن بين توتنهام ودورتموند ووجود كين يرجح كفة السبيرز

فريق توتنهام سيواجه نظيره الألماني بروسيا دورتموند في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وقع فريق توتنهام الإنجليزي في قرعة نظيره الألماني بروسيا دورتموند بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سينطلق في فبراير المقبل.

المواجهة لن تكون أول مباراة أوروبية بين الفريقين، ولن تكون أول مواجهة لهما في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث التقيا من قبل عدة مرات.

وبالرغم من ضحالة التاريخ الأوروبي لكلا الفريقين إلا أنه من المنتظر مشاهدة مباراة رائعة بين الفريقين في شهر فبراير المقبل.

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في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا سجل المواجهات بين بروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير:

أول مواجهة

المباراة الأولى بين الفريقين كانت قبل حوالي عامين ونصف في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف نظيفة.

سيطر فريق بروسيا دورتموند على المباراة بشكل كامل، وكرر الأمر في لقاء العودة ونجح في الفوز بإنجلترا بهدفي مقابل هدف وحيد وصعد للدور التالي.

دوري الأبطال

في الموسم الماضي بدوري الأبطال تواجد الفريقين في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وهذه المرة انعكست الأدوار.

توتنهام نجح في تحقيق الفوز ذهابًا وايابًا وأنهى بروسيا دورتموند مجموعته متذيلًا في وجود ريال مدريد أيضًا.

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توتنهام فاز ذهابًا في إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يكرر فوزه في ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

الأهداف

سجل فريق بروسيا دورتموند سبعة أهداف في شباك فريق توتنهام مقابل ست أهداف فقط لصالح فريق توتنهام وبفارق قليل للغاية.

ويتصدر الجابوني بيير إيمري أوباميانج قائمة هدافي المباراة برصيد أربعة أهداف لكن اللاعب غير متواجد حاليًا مع أسود فيستيفاليا ويسجل في توتنهام لكن بقميص أرسنال.

بينما يأتي كلًا من سون هيونج مين وهاري كين في المركز الثاني ولديهما ست أهداف وسيشكلان خطرًا واضحًا على دفاعات متصدر الدوري الألماني الحالي.