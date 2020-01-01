تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي يصب في صالح الفريق التونسي

نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة

يستضيف الأهلي مساء اليوم الأحد بملعب استاد السلام النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت المواجهة السابقة للفريقين بالجولة الأولى انتهت لصالح الفريق التونسي بهدف نظيف، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها الأحمر تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة ..