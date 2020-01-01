تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي يصب في صالح الفريق التونسي
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يستضيف الأهلي مساء اليوم الأحد بملعب استاد السلام النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكانت المواجهة السابقة للفريقين بالجولة الأولى انتهت لصالح الفريق التونسي بهدف نظيف، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها الأحمر تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.
ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة ..
- خسر الأهلي في 3 من مبارياته الـ 4 الأخيرة ضد النجم الساحلي في دوري الأبطال (ف 1) ولكن الفوز جاء في آخر لقاء على ملعبه (فاز 6-2 في النصف نهائي في 2017).
- تمكن النجم الساحلي من التسجيل في آخر 4 مباريات ضد الأهلي في دوري الأبطال (مجموع 8 أهداف) بعد أن قد كان فشل في التسجيل ضده في أول 3 مواجهات في البطولة.
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- لم يخسر الأهلي في آخر 20 مباراة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا (ف 14 ت 6) وفاز في آخر 11 مباراة على التوالي على ملعبه.
- فاز النجم الساحلي في المباراتين خارج أرضه هذا الموسم في دوري الأبطال – بقدر التي فاز خارج ملعبه في 9 مباريات قبل ذلك في البطولة (ف 2 ت 5 خ 2).
- أكمل فريق الأهلي أكبر عدد من التمريرات الناجحة (1927) وحقق أعلى معدل لنسبة الاستحواذ على الكرة (63.2%) من بين جميع الفرق في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.