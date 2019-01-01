تاريخ المواجهات يساند العراق قبل مواجهة قطر في كأس آسيا

مواجهة قوية بين العراق وقطر في دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تستكمل اليوم مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة بإقامة مباراتين هامتين.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره القطري، في مباراة ضمن الأقوى في دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية الحالية.

ويسعى المنتخب العراقي لتكرار إنجاز 2007، وبطولة رأس يونس محمود الشهيرة الذي خطف بها اللقب في الدقائق الأخيرة وقتها. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين معًا، نجد أنه يقف بجانب أسود الرافدين، حيث يتفوق بفارق قليل عن منتخب قطر في نسبة الفوز.

والتقى المنتخبين تاريخيًا في 27 مباراة، فاز أسود الرافدين وقتها في 11 مباراة مقابل 8 انتصارات لقطر، بينما تعادل المنتخبين في 8.

وحقق منتخب أسود الرافدين أول فوز على قطر، عام 1978 بنتيجة هدفين مقابل هدف، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية وقتها، في حين حقق العنابي الفوز لأول مرة على العراق عام 1984 في كأس الخليج بنفس النتيجة.

إقرأ أيضًا - تركي آل الشيخ يكشف اقتراب بيراميدز من لاعب دولي خلال ساعات

ويسعى المنتخبين، التأهل إلى دور الـ8 ومواصلة المنافسة على اللقب الأهم في الوقت الحالي، حيث يتسلح قطر بهداف البطولة المعز علي برصيد 7 أهداف، على الجانب الأخر يقود أسود الرافدين المتألق مهند علي صاحب الـ18 عامًا.