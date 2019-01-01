الكويت .. أفضل بطل لكأس الخليج على مدار التاريخ

يُعد الأزرق الكويتي المنتخب الأكثر تحقيقًا للقب كأس الخليج

يمتلك المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم سجلاً حافلاً في دورات الخليج، تنفرد به بين دول مجلس التعاون الأخرى، فقد سيطرت على الدورة منذ انطلاقتها وحتى النسخة الرابعة، ثم فازت بالدورة السادسة والثامنة والعاشرة و13 و14، وكان أخر لقب حققه في النسخة الـ20.

ويُعد الأزرق الكويتي المنتخب الأكثر تحقيقًا للقب كأس الخليج، حيث تمكن من حصد اللقب 10 مرات خلال مسيرة البطولة، والتي كان أخرها عام 2010.

ألقاب المنتخب الكويتي في كأس الخليج :

بدأت رحلة ألقاب المنتخب الكويتي مع كأس الخليج في الدورة الأولى في البحرين عام 1970 التي شاركت فيها أربعة منتخبات هي فضلاً عن الكويت: البحرين والسعودية وقطر، ومضى في طريقه إلى اللقب الأول بسهولة بعد ثلاثة انتصارات.

احتفظ الأزرق باللقب في الدورة الثانية التي أقيمت في السعودية عام 72، وشاركت فيها خمسة منتخبات بعد انضمام الإمارات، وكان الفوز بالكأس أصعب هذه المرة لأنها حسمته بفارق الأهداف عن السعودية، حيث سجلت الكويت 12 هدفا مقابل ثمانية للسعودية.

وتابعت الكويت بقيادة المدرب الصربي بروشتيش هيمنتها على دورات الخليج، ولم تفوت استضافتها الدورة الثالثة عام 74، فتوجت بها للمرة الثالثة على التوالي واحتفظت بالكأس إلى الأبد.

ولم يفلت لقب الدورة الرابعة في قطر عام 76 من قبضة المنتخب الكويتي، محققًا بذلك إنجازًا باحتفاظه بالكأس أربع مرات متتالية بفضل "الجيل الذهبي" للكرة الكويتية آنذاك.

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

ارتفع عدد المنتخبات في الدورة إلى سبعة بعد مشاركة العراق، وجاء فوز "الأزرق" باللقب بعد مباراة فاصلة للمرة الأولى مع العراق بالذات انتهت بفوزه 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في مباراتهما الأولى وتساويهما برصيد عشر نقاط لكل منهما.

ونجحت الكويت في استعادت اللقب في الدورة السادسة في الإمارات عام 82 أمام أنظار النجم البرازيلي بيليه، وشهدت الدورة انسحاب العراق قبل مباراته مع الكويت، فما كان من اللجنة المنظمة إلا أن ألغت نتائج المنتخب العراقي.

وتوج منتخب الكويت بطلاً للمرة السادسة في الدورة الثامنة التي أقيمت في البحرين عام 86، وذلك خلافًا للتوقعات التي لم ترشحه للمنافسة.

لكن في خليجي 20 الذي أقيم في عدن أواخر 2010، عاد البريق إلى منتخب الكويت فتوج بطلاً للمرة العاشرة والأخيرة إثر تغلبه على نظيره السعودي 1-صفر بعد التمديد في المباراة النهائية.

هداف الكويت في كأس الخليج

يتربع المهاجم الكويتي التاريخي جاسم يعقوب على رأس الهدافين التاريخين للأزرق الكويتي في البطولة، كما إنه الهداف التاريخ لكأس الخليج على مدار التاريخ حيث تمكن من تسجيل 18 هدف خلال مسيرته.

ويأتي الثنائي جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في وصافة هدافي الأزرق بالبطولة حيث سجل كلاهما 14 هدف لكل لاعب، وهو ما جعلهما في المركز الثالث من حيث هدافي البطولة بشكل عام.

المشاركة الأسوأ

كانت دورة كأس الخليج السابعة في عمان عام 84 الأسوأ بالنسبة إلى الكويت، وهي لم تفقد اللقب فحسب، بل احتلت المركز السادس قبل الأخير بفوز وحيد على البحرين 1-صفر، لأنها خسرت أمام الإمارات صفر-2 وقطر 1-2 والعراق 1-3، وتعادلت مع عمان صفر-صفر، والسعودية 1-1.