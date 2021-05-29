تاريخ الدوري السعودي .. العجلان يصب البنزين على النار

الجدل مازال مستمرًا حول تاريخ الدوري السعودي

أثار إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة المتوجين بكأس خادم الحرمين الشريفين الجدل مجددًا حول تاريخ الدوري السعودي وعدد الألقاب الخاص بكل فريق خاصة الهلال والنصر.

توثيق الدوري السعودي هو أحد أكبر الأزمات المثيرة للجدل في كرة القدم السعودية، إذ يختلف الجميع حول موعد بدء الدوري وعدد الألقاب الخاص بكل فريق، وقد طالب العديد من الجمهور اتحاد كرة القدم بالإعلان عن كل تلك التفاصيل وحسم هذا الجدل بصورة رسمية ونهائية.

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الإعلامي وليد الفراج كان قد قال أن اتحاد كرة القدم السعودي يرتجف ولا يستطيع الإعلان عن قائمة أبطال الدوري السعودي التاريخيين، مطالبًا المسؤولين بالتحلي بالشجاعة والإعلان عن تلك القائمة قبل الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستُقام يوم غدٍ الأحد.

الصحفي أحمد العجلان صب المزيد من البنزين على النار بالكشف عن أن رسائل تهديد عبر "الواتساب" وصلت مسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم لمنع الكشف عن تاريخ الدوري السعودي.

إذ كتب مغردًا عبر تويتر "تعرضت هواتف اثنين من المسؤولين في منظومة كرة القدم لسيل من الرسائل على (الواتساب) من أجل الضغط عليهم وعدم الإعلان عن تاريخ الدوري السعودي وعدد الدوريات التي أقيمت، حيث تم نشر أرقامهم على مستوى واسع من قبل بعض المتعصبين، وذلك بعد أن أعلن اتحاد القدم عن تاريخ مسابقة كأس الملك".

تعرضت هواتف اثنين من المسؤولين في منظومة كرة القدم لسيل من الرسائل على (الواتساب) من أجل الضغط عليهم وعدم الإعلان عن تاريخ الدوري السعودي وعدد الدوريات التي أقيمت، حيث تم نشر أرقامهم على مستوى واسع من قبل بعض المتعصبين ، وذلك بعد أن اعلن اتحاد القدم عن تاريخ مسابقة كأس الملك . — أحمد العجلان (@ahmad2man) May 28, 2021

التغريدة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جماهير الكرة السعودية، وقد اتفق الأغلب على ضرورة توثيق تاريخ الدوري السعودي بصورة رسمية من وزارة الرياضة أو اتحاد كرة القدم لحسم كل هذا الجدل المتواصل منذ سنوات طويلة.

يُشار إلى أن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أكد خلال حوار له مع الإعلامي وليد الفراج أن الدوري السعودي الممتاز انطلق عام 1976.