تاريخيًا .. هل خسر ريال مدريد الدوري بعد تقدمه بنفس الفارق الحالي؟

هل خسر ريال مدريد الدوري الإسباني لصالح برشلونة من قبل بعد تقدمه بنفس العدد الحالي من النقاط قبل النهاية بخمس جولات.

نجح ريال مدريد في توسيع فارق النقاط بصدارة ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة لأربع نقاط بعد أن تفوق على خيتافي بهدف نظيف في مواجهة الجولة الـ 33 من الليجا مساء الأمس.

فارق النقاط الأربعة قبل انتهاء البطولة بخمس جولات هو فارق ليس بالكبير، وغير مطمئن بالنسبة للنادي الملكي وجماهيره حتى لو كان برشلونة في أسوأ حالاته الفنية، والمشاكل داخل وخارج الملعب تعصف به من كل اتجاه.

نفس فارق النقاط كان يتقدم به برشلونة في عام 1982 قبل النهاية بخمس جولات، لكنه فرط به في الخطوات الأخيرة من عمر البطولة.

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على النقيض لم يحدث تاريخيًا أن فرط ريال مدريد في صدارة الترتيب بعد أن يكون متقدمًا بأربع نقاط قبل نهاية الدوري الإسباني بخمس جولات.

ريال مدريد حتى يملك رفاهية التعادل في لقائين من الخمسة المقبلين وسيبقى على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة.

وكان ريال مدريد قد فاز على برشلونة بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري الإسباني، بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الكامب نو بالدور الأول.

ويستطيع ريال مدريد أن ينهي البطولة بشكل مبكر أكثر لو استمرت التعثرات الحالية لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة، خاصة لو علمنا أن مواجهة الفريق الكتالوني المقبلة ستكون أمام فياريال في ملعبهم.

جدير بالذكر أن آخر ألقاب ريال مدريد في الدوري الإسباني جاءت في عام 2017 عندما حقق الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا.