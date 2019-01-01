تاديتش: الحكم سرق أياكس أمام تشيلسي

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شن دوسان تاديتش، مهاجم أياكس، هجوماً على جيانلوكا روكي، حكم لقاء الفريق أمام تشيلسي، ويحمله مسؤولية التعادل في لقاء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أياكس بنتيجة 4-1، ولكن تعرض الثنائي دالي بليند وجويل فيلتمان للطرد، لينجح تشيلسي في خطف التعادل وسط احتجاجات من قبل لاعبي الفريق الهولندي.

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وقال تاديتش في تصريحات نقلتها "آس": "عشنا لحظات أفضل، نشعر بالصدمة، نحن نتحدث عن أياكس وعن ما قدمناه من لقاء كبير، ولكن أحدهم قام بسرقة كل شيء".

وأضاف: "كان هناك خطأ على بليند قبل الإنذار الثاني، وكذلك في لقطة فيلتمان، لم أر في حياتي عقوبة ثلاثية هكذا، كله بدأ بمخالفة بوليسيتش على بليند".

وختم: "نشعر بصدمة كبرى، لا أحب اختراع الأعذار أو الحديث عن الآخرين، يجب أن نتحدث أن أياكس لعب أفضل من تشيلسي ولكن أحدهم دمر ما قمنا به".

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ويتساوى حالياً تشيلسي، أياكس، وفالنسيا في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بعد مرور أربع جولات.