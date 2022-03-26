تأثير تشافي .. القيمة السوقية لمواهب برشلونة تقفز لأرقام مليونية!

كشف تقرير صحفي إسباني عن ارتفاع القيمة السوقية لبعض لاعبي برشلونة الشباب هذا الموسم.

وكان برشلونة قد استطاع الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو برباعية نظيفة، شارك فيها بعض اللاعبين من الشباب.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة " موندو ديبورتيفو" فإن اللاعبين رونالد أراوخو وجافي ونيكولاس جونزاليز قد ارتفعت قيمتهم السوقية هذه الفترة عن الموسم الماضي.

واستند التقرير في تقييمه على بوابة "Transfermarkt" المتخصصة في تحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم.

وأوضحت البوابة أن اللاعب الأكثر ارتفاعًا في السعر هو جافي، الذي بلغت قيمته في نهاية عام 2021، 40 مليون يورو والآن يرتفع هذا المبلغ إلى 60 مليون يورو.

وذلك بعد التألق مع برشلونة والمنتخب الإسباني، حيث أن لاعب الوسط هو ثالث أغلى لاعب في فريق برشلونة، ويتفوق عليه فقط بيدري (80 مليون يورو) وفرينكي دي يونج (75 مليون يورو).

من جانبهم، زاد أراوخو ونيكو من قيمتهما السوقية بمقدار 5 ملايين يورو، على التوالي، منذ نهاية عام 2021.

حيث يمتلك المدافع الأوروجوياني قيمة سوقية تبلغ قيمتها 40 مليون يورو، فيما يمتلك نيكو 25 مليون يورو.

ويجب أن نتذكر أن جافي وأراوخو ينتظران تجديد عقدهما مع برشلونة، والذي ينتهي في عام 2023.

فيما انخفضت القيمة السوقية للاعب وسط الميدان سيرجي روبيرتو من 9 ملايين يورو إلى 7 فقط هذا الموسم، ليظل هو اللاعب الوحيد الذي تدهورت قيمته في برشلونة هذا الموسم.

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