تابيا: ميسي لم يغادر الأرجنتين وسيعود حين يستدعيه المدرب

رئيس الاتحاد الأرجنتيني لا يشك بحب ليونيل لمنتخب بلاده..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن ليونيل ميسي قائد المنتخب لم يغادره أبداً، وأنه سيعود لارتداء القميص من جديد حين يستدعيه المدرب.

وقال تابيا:"ليو ميسي لم يغادر المنتخب أبداً، أنا واثق من عظمة حبه لهذا القميص وأنه سيكون هنا حين يتم استدعاؤه". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف:"ليس لدي أي شكوك بشأن ذلك، أعلم أن الأمر يتعلق بالمدرب، الذي يحاول عدم الاعتماد عليه في الوقت الحالي".

وعن لقائهما خلال نهائي كأس ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في مدريد قال:"لقد ظهر سعيداً للغاية، أتمنى أن يكون جزءاً من القائمة المقبلة للمنتخب، فهو يسعد الجميع حين يكون في الملعب".

وكان ميسي قد خرج من قائمة المنتخب خلال آخر 3 توقفات دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث كان آخر ظهور له هو الخسارة في دور الـ16 لكأس العالم أمام فرنسا 4-3.

يذكر أن المدرب خورخي سامباولي قد غادر المنتخب عقب المونديال، ليتولى ليونيل سكالوني المهمة مؤقتاً، قبل أن يتم تثبيته إلى نهاية كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل.