تاباريز يدافع عن سواريز: مسيرته الدولية مستمرة

أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي يدافع عن لويس سواريز مهاجم برشلونة عقب تخلفه عن معسكر أكتوبر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع المدرب المخضرم أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي عن لاعبه لويس سواريز مهاجم برشلونة بعدما تعرض له في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تاباريز وأكد خلالها أن سواريز سيستمر مع منتخب أوروجواي لفترة قادمة لم يحددها بالرغم من عدم قدومه لمعسكر أكتوبر.

وقال تاباريز: "في كرة القدم يستهلك النجوم أجسادهم بشكل كبير، في ستينات القرن الماضي قرأت مقالة من طبيب عن بيليه وكتب فيها أن جسده يجب أن يكون لشخص أكبر منه بـ ٢٠ عامًا".

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وأضاف: "منذ متى يلعب سواريز للمنتخب؟ هو هنا منذ عام ٢٠٠٧، كم مباراة لعبها وكم هدف سجله؟ وفي كم مناسبة تعرض للإصابة وأكمل اللعب وكم مرة عاد بشكل مفاجيء من تلك الإصابات؟".

وأكمل: "الحديث عن نهاية مسيرته الدولية يأتي في وقت مبكر للغاية، لدي ثقة كاملة في عودته لأفضل حالاته معنا، لقد شاهدت وتابعته منذ ٢٠٠٦ وأعرفه بشكل جيد، وما قام بمنحه لكرة القدم في أوروجواي ليس بالقليل".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد تم طلبه للتواجد في فترة التوقف الدولي الجارية بشهر أكتوبر مع منتخب أوروجواي قبل أن يطلب الحصول على راحة للتعافي من إصابة سابقة له مع برشلونة.