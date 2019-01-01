تاباريز يؤكد جاهزية سواريز لكوبا أمريكا

هل تحرم العملية الجراحية سواريز من اللعب في كوبا أمريكا؟

أكد أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، جاهزية لويس سواريز، لاعب برشلونة، للمشاركة في كوبا أمريكا بالشهر المقبل في البرازيل.

سواريز لن يتواجد في نهائي كأس ملك إسبانيا لخضوعه لعملية جراحية.

وقال تاباريز في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ سواريز سيقود هجوم المنتخب في بطولة كوبا أمريكا، لا أستطيع الحديث عن تطور حالته الصحية لكنّه يقترب من العودة".

وتابع: "إنّه يعمل على أن يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100% مع انطلاق المسابقة ولكننا لن نحاول أن نتعجل الأمر".

صاحب الـ 72 عامًا أشار إلى أنّ مهاجم البلوجرانا مخترف ويعرف جيدًا طريقة التعامل مع الإصابات ويهدف إلى التواجد سريعًا مع المنتخب.

مودك يوم العطلة. 😅

(📸: IG/arsenal) pic.twitter.com/nAdmlAQbkA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

جدير بالذكر أنّ اللاعب قادر أوروجواي للفوز بكوبا أمريكا في 2011 وهو آخر تتويج للسيليستي باللقب.

ويتواجد أوروجواي في المجموعة الثالثة رفقة إكوادور وتشيلي واليابان.