تألق سواريز لن يوقف الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

يعمل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد منذ فترة على صفقة تبادلية مثيرة للاهتمام، بطلها أنطوان جريزمان.

يعمل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان منذ فترة على صفقة تبادلية مثيرة للاهتمام، ستشهد عودة الفرنسي أنطوان جريزمان من جديد إلى صفوف نادي العاصمة، وانتقال لاعب وسط "الروخي بلانكوس" ساؤول إلى النادي الكتالوني.

وخلال الأيام الماضية، عاش نادي برشلونة بعض المخاوف من أن يكون انتقال جريزمان إلى أتلتيكو مدريد تعزيزًا لمنافس مباشر، خاصة وأن "الروخي بلانكوس" فاز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعدما عزز صفوفه بالحصول على لويس سواريز من "البلوجرانا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم المخاوف من عودة جريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد، فإن إدارة برشلونة ترى فكرة التخلص من الفرنسي حلًا مثاليًا لواحدة من أهم أزماتها، وهي كتلة الرواتب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع وضع كل العوامل إلى جانب بعضها، فإن عودة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لن تكون خيارًا سيئًا بالنسبة لنادي برشلونة.

ما لا يريده برشلونة في حقيقة الأمر، هو أن يتكرر ما حدث مع سواريز على المستوى الاقتصادي، حيث قام النادي الكتالوني بدفع قسط كبير من راتب اللاعب خلال الموسم الماضي.

وحسب الصحفية الإسبانية، فإن جوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، ينظران إلى أنه في حالة رحيل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد، فإن نادي العاصمة سيدفع راتبه بالكامل، سواء تمكن بطل "الليجا" من دفعه بنفسه، أو بذل اللاعب جهدًا للتكيف مع كتلة الرواتب في ناديه السابق.

أما بالنسبة إلى ساؤول، فأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يفضل البقاء في إسبانيا، ولا يعارض فكرة اللعب في صفوف برشلونة، ولذلك فإن الصفقة بالكامل ستتوقف على وضع جريزمان منها.

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