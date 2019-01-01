المغرب تعاني - تأكد غياب بوطيب عن لقاء كوت ديفوار

رينار ليس أمامه سوى خيار وحيد في الهجوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعاني المنتخب المغربي من أزمة في خط هجومه بعد تأكد غياب خالد بوطيب عن اللقاء المقبل أمام كوت ديفوار.

أسود الأطلس يواجهون الأفيال الإيفوارية بعد غدٍ الجمعة، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لموقع "sport.le360" المغربي فإن طبيب الفريق عبد الزراق هيفتي، أكد في تصريحات صحفية عقب مران اليوم الأربعاء، أن بوطيب أصيب خلال مران الأمس، وفضل الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمغرب، عدم مشاركة اللاعب في مران الليلة، خوفًا من تفاقم إصابته.

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وأوضح الموقع أن المهاجم صاحب الـ32 عامًا لن يشارك كذلك في المران الأخير قبل المباراة غدًا الخميس، ليتأكد بشكل رسمي غيابه عن مواجهة الأفيال.

كتيبة رينار تعاني من أزمة في خط هجومها بعد هذه الإصابة، حيث لم يعد أمام المدرب سوى يوسف النصيري خيار وحيد في لقاء الجمعة.

يذكر أن المغرب استهلت مشوارها في البطولة فوز صعب أمام ناميبيا بهدف وحيد، سجله لاعب الخصم بالخطأ في مرماه.

وبخلاف لقاء كوت ديفوار، من المقرر أن يختتم أسود الأطلس مشوارهم في دور المجموعات بملاقاة جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.