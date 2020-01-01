تأكد غياب الدوسري وعودة الشهراني في ديربي الرياض

سالم الدوسري سيغيب عن ديربي الرياض.

تأكد غياب سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام النصر، في مباراة ديربي الرياض، والمقرر لها مساء غد الإثنين، بسبب الإصابة.

الهلال يستضيف النصر مساء الإثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين "جولة قمة الرياض" كما أطلق عليها وزير الرياضة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سالم الدوسري سيغيب عن مباراة النصر غدًا، حيث واصل اليوم برنامجه العلاجي، ولم يلتحق بتدريبات الفريق الجماعية.

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وتعرض الدوسري لإصابتين رفقة المنتخب السعودي، الأولى عضلية والأخرى في الساعد الأيمن، خلال المشاركة في مباراة منتخب السعودية الودي أمام جامايكا.

وفي نفس السياق، شهدت تدريبات نادي الهلال، مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، لتتأكد جاهزيته لخوض مباراة ديربي الرياض غدًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي الرياض في تمام الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "درة الملاعب"، تحت قيادة الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثالث عشر بالترتيب، برصيد 3 نقاط، قبل الجولة الخامسة.