تأقلم مع ميسي وتوهّج .. كيف قدم كومان جريزمان الجديد للعالم؟

جريزمان الجديد في برشلونة

في الفترة الحالية تبدلت الأحوال تمامًا فيما يخص النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الرجل الذي بات في برشلونة أحد أهم النجوم في حقبة كومان بعد أن كان أحد أبرز المنبوذين في أولها وفيما قبلها.

أنطوان جريزمان قد تعرض للكثير من الانتقادات في بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه واهتزازه في كثير من المواقف التي اعتاد أن يكون حاسمًا فيها، الأمر الذي وضع المزيد من علامات الاستفهام حوله وحول أدائه.

ولكن مع مرور الوقت، وبالوصول إلى مرحلة الحسم من الموسم، يعتبر الكثيرون أن أداء أنطوان جريزمان قد تحسن في الأسابيع الأخيرة مع نادي برشلونة وبات أفضل مما كان عليه في بداية مسيرته مع النادي الكتالوني وفي بداية الموسم الحالي.

البداية مع التطور في الأرقام، حيث ارتفع معدل تمريراته في المباراة الواحدة من متوسط ​​39 تمريرة كاملة في مجموع الموسم إلى 57 في آخر أربع مباريات ، بين برشلونة والمنتخب الفرنسي.

جريزمان هو اليوم جريزمان المعروف، المتألق سلفًا مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا في السنوات الماضية، وليست تلك النسخة الشاحبة التي ظهرت مع برشلونة منذ أن انضم إلى الفريق الكتالوني صيف العام 2019.

النظام الجديد الذي طبقه رونالد كومان في برشلونة يفيد النادي ويستفيد إلى أقصى حد من العديد من اللاعبين ويظهر أفضل ما لديهم، بما في ذلك أنطوان جريزمان بكل تأكيد الذي عانى ليعرف أين يلعب بالتحديد.

النجم الفرنسي لم يجد مكانًا في الأحد عشر عندما اختار الهولندي 3-5-2، ولكن في المباريات الأخيرة، تم إعادة وضع ديمبيلي في دور الرقم '9' غير الصريح، وترك الممرات للركض بالنسبة للظهيرين سيرجينو ديست وجوردي ألبا

كذلك،. يُسمح لجريزمان الظهور كما يحب، مع التمركز مع الحرية في الهجوم. حيث لا يوضع في خانة الرقم 9 وتعويض سواريز بالمعنى الحرفي، ولا يبتعد عن المرمى كثيرًا فتقل خطورته.

جريزمان لاعب كرة قدم من المتوقع أن يسجل الأهداف، رغم أن برشلونة يفتقد قدرة أكبر على التسجيل مقارنة بالمواسم التي كان فيها الفريق في حال أفضل، من الأشياء التي تُنسب إليه أنه يحتاج إلى العديد من الفرص للتسجيل وأن نسبة الأهداف مقارنة بمعدل الدقائق التي يلعبها لا تصل إلى ما هو متوقع.

ووفقًا لإحصائية الأهداف المتوقعة، صحيح أنه يسجل حاليًا هدفًا كل 214 دقيقة، نتحدث عن ثلاث مباريات ونصف تقريبًا يحتاجها النجم الفرنسي من أجل تسجيل هدف واحد فقط، لكنه تحسن أيضًا كثيرًا في هذا الصدد.

تحسن في ماذا؟ في أنه في المباريات الثلاثة الأخيرة، نجح في ذلك، كان الأمر كذلك ضد ويسكا في كامب نو، هدف من خارج المنطقة، وفي أنويتا، أمام فريقه السابق كذلك.

فيما تجاوز جريزمان بنسبة كبيرة الأرقام التي تخص الموسم الماضي فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة، لقد أعطى 4 تمريرات حاسمة فقط في عامه الأول وفي هذه السنة الثانية، كان لديه بالفعل 11 تمريرة. أي أكثر بـ 7 تمريرات مما قدمه خلال الموسم الماضي.

ذلك حدث علمًا بأن الموسم الماضي ما زال مستمرًا، وبالتأكيد سيأتي المزيد بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه في الوقت الحالي، لقد تجاوز حتى الرقم الذي حققه في موسمه الأخير مع أتلتيكو مدريد حين منح 10 تمريرات حاسمة.

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الميركاتو الصيفي الماضي شهد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، تلك التي انتقل خلالها أرتور إلى السيدة العجوز في مقابل انضمام ميراليم بيانيتش إلى النادي الكتالوني.