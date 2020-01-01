تأجيل مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك بسبب السوبر

الأهلي والزمالك يتواجهان في مباراتين خلال 4 أيام

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب ترتيب بعض المباريات خلال شهر فبراير.

وكان الاتحاد المصري قرر إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم 20 فبراير الجاري في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم على النحو التالي: " اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة".

وأضاف البيان: "كان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي".

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وتابع: "الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير".

ويدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة".