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تأجيل مباراة تشيلي وكولومبيا في كوبا أمريكا

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@LaRoja
تعرف على سبب تأحيل مباراة تشيلي وكولومبيا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل مباراة كولومبيا وتشيلي ثلث ساعة في ربع نهائي كوبا أمريكا.

تشيلي تأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني ليواجه كولومبيا بطل المجموعة الثانية.

وتأخرت حافلة اللاروخا في الوصول إلى أرضية الملعب بسبب الزحام حتى أنّها اضطرت للوقوف أكثر من ساعتين في الطريق.

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ووافقت اللجنة المنظمة على تأجيل المباراة ثلث ساعة بعد تأكد وصول جميع اللاعبين وبدء الإحماء على أرض الملعب.

جدير بالذكر أنّ مؤتمر مدرب تشيلي، رينالدو رويدا، تأخر نحو نصف ساعة بالأمس، الجمعة، بسبب الزحام المروري أيضًا.

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