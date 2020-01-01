تأجيل مباراة أرسنال وبرايتون واقتراب توقف البريميرليج رسميًا

بعد الدوري الإسباني والإيطالي والهولندي والفرنسي.. الدوري الإنجليزي الممتاز مهدد بالانضمام إلى قائمة البطولات المعطلة بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة أرسنال وبرايتون ضمن منافسات البريميرليج بسبب إصابة المدير الفني للجانرز مايكل أرتيتا بفيروس كورونا.

واقترب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من إعلان تعطيل مسابقة البريميرليج لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع.

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وجاء ذلك بناء على اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الإنجليزي بعد المستجدات الأخيرة التي حدثت في إنجلترا بشأن فيروس كورونا في الأيام الماضية.

وكان البريميرليج قد هُدد بالإيقاف على غرار العديد من البطولات الأوروبية الكبرى وكذلك الأسيوية بسبب خروج الوضع عن السيطرة فيما يخص الوباء الجديد.

وأصيب عدد من اللاعبين والمدربين في إنجلترا بالفيروس كان أبرزهم المدير الفني لأرسنال مايكل أرتيتا ولاعب تشيلسي هودسون أودوي، واشتباه في إصابة عدد من لاعبي ليستر سيتي.

وجاءت إصابة أرتيتا بالفيروس عقب 45 دقيقة فقط من إعلان رابطة الدوري الإنجليزي استكمال المسابقة بشكل طبيعي، لتتغير الأوضاع، فضلًا عن رفض غالبية أندية المسابقة لعب أي مباريات أخرى لحين السيطرة على المرض.

وعلى ذلك جاء تأجيل المباراة، في انتظار نتيجة الاجتماع الذي سيقام اليوم والذي على الأرجح سيسفر عن تعطيل النشاط الكروي في إنجلترا لحين السيطرة على الفيروس.

وتم إيقاف جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى عدا البوندسليجا، حيث تعطّلت الليجا والسيري آ والدوري الفرنسي من قبل، بالإضافة إلى الهولندي كذلك.

ولم يحدد بعد مستقبل البطولة ما بين الاستكمال فيما بعد أو الإلغاء تمامًا، حيث من المنتظر أن يتخذ القرار بناء المستجدات التي ستحدث في الفترة المقبلة.

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يذكر أن ليفربول يحتاج 5 نقاط فقط من أجل حسم اللقب والتتويج به للمرة الأولى منذ 30 عامًا، لذلك فهو أبرز المتضررين من مسألة إيقاف النشاط.