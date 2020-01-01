تأجيل حسم مصير الدوري البلجيكي

هل يتوج كلوب بروج بالدوري البلجيكي دون استكماله بسبب فيروس كورونا؟

قررت الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تأجيل الاجتماع بخصوص مصير دوري المحترفين للموسم الحالي والذي توقف بسبب فيروس كورونا.

وكانت الدوريات الأوروبية قد توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي الوباء الجديد في القارة العجوز وخروج الوضع عن السيطرة في بعض البلدان.

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وفي ذلك الإطار، ومع حسم كلوب بروج للقب فعليًا رغم تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة، تزايدت الاحتمالات حول مستقبل الموسم.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن إسدال الستار على الموسم دون إكماله مع إعطاء اللقب لصاحب الصدارة والذي حسم المنافسة عليها.

وحول ذلك، كان من المقرر أن يتم الاجتماع اليوم من أجل الحديث عن تفاصيل الأمر والمستجدات الأخيرة وتقرير مصير ما تبقى من بطولة الدوري.

ولكن الاجتماع وحسم مصير البطولة قد تأجل، لتبقى التساؤلات قائمة حتى يتم ذلك، حيث من المقرر أن يتم الاجتماع في الرابع والعشرين من إبريل الجاري.

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يذكر أن الجميع يبحث عن استكمال الموسم في الوقت الحالي من أجل تحديد مصير الهبوط والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.