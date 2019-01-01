تأجيل النظر في عقوبة بيل بعد احتفاله في الديربي

هل يتعرض بيل لعقوبة بسبب هدفه في مرمى أتلتيكو مدريد؟ وما فترة الغياب المتوقعة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتفال جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، بهدفه أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة بالجولة 23 من الليجا.

بيل أحرز الهدف الثالث في المباراة التي انتهت 3-1 ووضعت الميرينجي على بعد 6 نقاط فقط من الصدارة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الاتحاد قرر عدم إصدار عقوبة صباح اليوم، الأربعاء، وسوف يتم تأجيل النظر في القضية حتى يتحصل على المزيد من الأدلة والمستندات.

وأشارت إلى أنّ حكم المباراة لم يكتب في تقرير اللقاء أنّ احتفال بيل جاء للهجوم على الجماهير.

وأوضحت أنّ المواد 89 و100 و122 في قانون العقوبات توضح الحالات التي تعد استفزازًا للجماهير والتي تستوجب العقوبة، واعتبر الاتحاد تصرف الويلزي يقع ضمن هذه الحالات.

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وبحسب اللائحة، فإن بيل قد يتعرض للإيقاف لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة وذلك وفقًا لما تراه لجنة العقوبات، كما أنّه في بعض الحالات تتراوح بين مباراة إلى 3 مباريات أو ربما شهرًا كاملًا وذلك بحسب رؤية اللجنة إلى أي مدى تسبب هذا الاحتفالات في إثارة احتقان الجماهير.

بيل أحرز الهدف المائة له بقميص النادي الملكي حينما سجل في مرمى أتلتيكو مدريد.