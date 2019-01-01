تيباس: تأجيل الكلاسيكو يضر الكرة الإسبانية

تعرف على رأي تيباس في قرار تأجيل الكلاسيكو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أنّ تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يؤثر سلبيًا على بطولة الليجا ككل ومصالحها في آسيا.

الاتحاد الإسباني قرر تأجيل لقاء الكلاسيكو والمقرر يوم 26 أكتوبر المقبل بسبب المظاهرات المستمرة في كتالونيا.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة ABC الإسبانية: "تأجيل موعد الكلاسيكو يؤثر بصورة سلبية على تسويق الليجا في دول شرق آسيا فكل القنوات الفضائية هناك كانت تستعد لبث المباراة وكان لدينا اتفاقيات معهم ولذلك كان من الضروري خوض اللقاء يوم السبت ظهرًا لأنه لو لعب يوم الأربعاء مساء فستكون هذه الدول نائمة".

وتابع: "لا يمكن تغيير موعد مباراة الدور الثاني لأن حقوق اللقاء تمتلكها قناة تيليفونيكا وتم جدولت المواجهة في الساعة التاسعة إلا الربع".

رئيس الرابطة أكد أنّ الليجا جهزت حملة تسويقية في آسيا بالتزامن مع الكلاسيكو وتغيير الموعد أدى إلى إيقاف نحو 50 فعالية هناك.

وأردف: "البعض يتحدث عن أنّ هدف الليجا توسيع أعمالها في الصين فقط ولكن نستهدف بين الشرق الأوسط حتى الهند واليابان وأندونيسيا وأستراليا والصين وفيتنام وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وكل دور جنوب شرق آسيا".

وأكد تياس أنّه اقترح في البداية إقامة اللقاء يوم 7 ديسمبر ليكون يوم السبت ليكون في الواحدة ظهرًا لمحاولة حماية باقي الفرق وكذلك مصالح الدوري في دول آسيا ولكن الآن القرار بيد لجنة المسابقات.

واختتم: "تغيير موعد الكلاسيكو يعود بالضرر على الكرة الإسبانية ككل وحاليًا نحاول فقط تقليل التأثيرات السلبية واحتواء الأزمة".

جدير بالذكر أنّ ناديي برشلونة وريال مدريد اتفقا على خوض اللقاء يوم 18 ديسمبر المقبل.