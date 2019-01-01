الحضري: الدوري المصري.. ارقد في سلام

حارس منتخب مصر المعتزل مستاء من الوضع في الدوري المصري الممتاز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى عصام الحضري؛ حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، حسرته على وضع الدوري المصري الممتاز، بعد تقرر تأجيله لما بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

الاتحاد المصري قرر اليوم الثلاثاء، تأجيل الدوري، نظرًا للأوضاع الأمنية، والحاجة إلى تركيز كافة جهود الأمن على مباريات البطولة القارية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات كأس أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 9 وحتى 22 من نوفمبر الجاري.

وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعدما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والأفريقية، الآن لا نستطيع إرجاع الجمهور أو تحديد ملاعب للفريق أو حتى جدول منتظم".

وأضاف: "الدوري المصري أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".

" من بعد ما كنا اقوى دوري فى المنطقة العربية والإفريقية .. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم .. الدوري المصري ايتها الروح التى تفتت ارقد فى سلام "". — Essam El-Hadary (@ElHadary) October 22, 2019

يذكر أن أزمة الدوري بدأت بعدما رفض الأهلي خوض أي مباراة قبل لعب مواجهة القمة التي تم تأجيلها، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه للجهات الأمنية.

وعقد أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، أمس الإثنين، جلسة مع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لمحاولة إثناء الأخير عن قراره إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات مهمة.

وأوصت وزارة الرياضة اليوم في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة بتأجيل مواجهات الدوري، حتى تتظافر كافة الجهود لإنجاح استضافة مصر لكأس أفريقيا تحت 23 عامًا.