تأجيل اجتماع اتحاد الكرة المصري لأجل غير مسمى

اتحاد الكرة يستعد لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل اجتماعه الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وكان اتحاد الكرة قد اجتمع الأربعاء الماضي مع الأندية لاتخاذ بعض القرارت بشأن شكل المسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة.

وقال شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر تصريحات تليفزيونية أن الاتحاد تم تأجيله لأجل غير مسمى.

وسيتم الإعلان عن موعد اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، حيث يعمل أعضائه في الوقت الحالي للتجهيز لاستضافة كأس الأمم الإفريفية 2019.

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أجلت مواجهة الأهلي وبيراميدز الذي كان من المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، إلى موعد أخر سيحدد فيما بعد.