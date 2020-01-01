تأثير كورونا على الانتقالات .. عودة لزمن الأسعار المعقولة أم الاتجاه للشباب؟

كيف يؤثر فيروس كورونا على سوق الانتقالات؟ هل تعود الأندية للأسعار المعقولة من جديد أم نشاهد الشباب في صفوف الفريق الأول مرة أخرى؟

"أتوقعها فترة صعبة على كل الأندية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، على الجميع التأقلم" - جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة في تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا" في السابع من يوليو 2020.

"الموقف الحالي سيئ للغاية، لذلك لن يكون هناك أي صفقات كبيرة في الفترة المقبلة، من الصعب أن تطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم ثم تقوم بمثل تلك الصفقات" - فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" في الـ 17 من يوليو 2020.

من يتحدثان هنا هما رئيس النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا، ورئيس النادي الذي يملك أفضل لاعب في العالم خلال العقد الماضي.

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لا نتحدث عن فريق مثل أودينيزي مثلًا أو بارما يعانيان من الصعوبات المادية، نحن نتحدث عن أكثر فريقين دخلًا في العالم لسنوات طويلة.

كل تلك التصريحات وأكثر تعطيك صورة واضحة عن الوضع المالي لأكبر أندية أوروبا في الأشهر الأخيرة، والانتكاسة التي تعرضوا لها بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم من حيث لا يدري.

قبل أشهر قليلة فقط ومع انطلاق الموسم كان برشلونة يحضر نفسه لإعادة نيمار دا سيلفا، وأكدت تقارير عديدة أن صيف 2020 سيشهد الصفقة الأهم في تاريخ ريال مدريد منذ قدوم كريستيانو رونالدو عندما يظفر الملكي بخدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

كل ذلك ذهب أدراج الرياح مع أول محاولة لإيقاف كرة القدم بسبب الفيروس، فرأينا الكثير من عقود الرعاية يتم تخفيضها، وكم لا يمكن تصديقه من الأموال يضيع على الأندية سواء من تذاكر المباريات أو من جوائز البطولات وغيرها من الموارد التي كانت تسمح لكل فريق بدخول سوق الانتقالات بخطط كبيرة.

لكن رب ضارة نافعة، وربما حان الوقت لتعود كرة القدم من جديد لنقطة انطلاق مختلفة عن تلك التي تعتمد في الأساس على سوق الانتقالات.

نقطة الانطلاق تلك يجب أن تكون أكاديميات ومدارس الكرة في الأندية، والاستعانة بالنجوم الواعدين من فرق الشباب ومنحهم الفرصة وسط النجوم الكبار، مما يساعدهم بشكل واضح عن الانتقال لأندية وسط وقاع للحصول على بعض الدقائق.

ولنا في تشيلسي عبرة، فالنادي اللندني تم حرمانه من سوق الانتقالات، وفقد الكثير من نجومه رغمًا عنه، فوجدنا التشكيل الأساسي مدجج بالنجوم الشباب خلال الأشهر الماضية.

فهل نرى الأندية تعتمد على النجوم الشباب ويستغنوا عن سوق الانتقالات الذي أصبح للكبار فقط، وحتى الكبار سيجدون الكثير من الصعوبات فيه، أم نرى تراجعًا للأسعار في الأشهر المقبلة مما يسمح للجميع بدخول سوق الانتقالات كما هو معتاد.